Pemkab Basel Datangkan Dua Distributor Kota Pangkalpinang untuk Operasi Pasar Murah Jelang Puasa

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kurang lebih dua pekan memasuki bulan Suci Ramadhan 1444 H, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) menggelar operasi pasar murah di Simpang Lima Toboali, Kamis (9/03/2023).

Operasi pasar sendiri dilaksanakan Pemkab Basel melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dkukmindah) bekerjasama dengan dua distributor dari Kota Pangkalpinang.

Antusiasme masyarakat Toboali dan sekitarnya sangat tinggi, untuk datang hingga membeli barang-barang di operasi pasar murah yang diselengarakan Pemkab Basel.

Plt. Kepala Dkukmindag Basel M. Ikbal melalui kepala bidang perdagangan Era Fitriawati mengungkapkan, operasi pasar murah ini dilaksanakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan.

"Alhamdulillah hari ini kami kembali menggelar operasi pasar murah bagi masyarakat Toboali dan sekitarnya, bisa kita lihat tadi masyarakat antusias untuk datang hingga membeli bahan pokok yang di pasarkan di pasar murah," ungkap Era Fitriawati, Kamis (9/03/2023).

"Untuk dua distributor yang kita datangkan yaitu satu dari Bulog dan bumbu dapur dari Haji Awi, itu juga distributor langganan yang biasa menggelar operasi pasar," tambahnya.

Era pun menerangkan operasi pasar murah ini, dihadirkan sebagai salah satu upaya Pemkab Basel dalam meringankan beban masyarakat terutama dalam menyambut bulan Suci Ramadhan nanti.

"Iya dengan adanya pasar murah, harga yang kita berikan kepada masyarakat cukup murah dari harga pasaran. Sehingga masyarakat sangat terbantu sekali, khususnya perbandingan harga yang lumayan murah," terang Era.

Lebih lanjut Era menjelaskan, bahan-bahan pokok ataupun sembako yang dipasarkan seperti beras medium 5 kilogram, minyak goreng Fortune, gula pasir PSM, dan tepung terigu.

"Lumayanlah untuk perbandingan harganya, seperti beras premium 5 kilogram Rp45 ribu, minyak Fortune 1 liter Rp16 ribu, gula pasir 1 kilogram Rp13.500, tepung terigu Rp12. 500 perkilogram," jelasnya.

"Sedangkan untuk bumbu seperti bawang merah Rp20 ribu per 6 ons, bawang putih Rp10 ribu per 2, ons, kentang Rp10 ribu per 6 ons, dan garam dapur Rp12 ribu perpack," kata Era.

Tak hanya itu Era juga menyebutkan operasi pasar murah bukan hanya menjelang bulan Suci Ramadhan saja, akan tetapi menjelang Hari Raya Idul Fitri diusahakan akan dilaksanakan.

"Insya Allah nanto kita akan hadirkan juga pasar murah seperti ini menjelang hari raya, terutama kita akan jual daging sapi murah, daging ayam hingga kebutuhan pokok lainnya bagi masyarakat Basel," sebutnya.

Selain itu ia berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Basel, agar memanfaatkan operasi pasar seperti ini karena perbandingan harga distributor dengan harga pasaran lumayan.

"Kemarin kita sudah infokan ke pihak Kecamatan dan diteruskan ke Kelurahan/Desa, agar masyarakat bisa datang langsung di operasi pasar karena lumayan perbandingan harganya dan bisa sedikit membantu masyarakat," harap Era. (Bangkapos.com/Adi Saputra).