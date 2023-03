GENYA SAVILOV/AFP

Para pemain Shakhtar Donetsk merayakan gol yang dicetak oleh Fred (ketiga dari kiri) dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions kontra AS Roma. Shakhtar vs Feyenoord di Liga Eropa, prediksi skor akhir, head to head dan link live streaming dini hari nanti.