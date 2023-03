Sinopsis Serial MH370: The Plane That Disappeard, Misteri Hilangnya Pesawat MH370 Selama 9 Tahun

Poster film MH370: The Plane That Disappeard

BANGKAPOS.COM - Serial dokumenter MH370: The Plane That Disappeard sudah bisa disaksikan di Netflix sejak Rabu (8/3/2023).

MH370: The Plane That Dissappeard merupakan serial dokumenter yang berkisah tentang misteri hilangnya pesawat MH370.

Serial ini disutradarai oleh Louise Malkinson.

MH370: The Plane That Dissappeard turut menghadirkan keluarga para korban, para ilmuan, serta jurnalis yang turut serta dalam pencarian jejak pesawat MH370 yang diduga jatuh di Samudera Hindia.

MH370: The Plane That Disappeard akan mengungkap alasan mengapa pesawat MH370 yang hilang pada 2014 silam masih menjadi misteri hingga saat ini, berdasarkan pandangan beberapa orang.

Pesawat Malaysia Airlines MH370 yang pada saat itu berencana terbang dari Bandara Internasional Kuala Lumpur ke Bandara Internasional Ibu Kota Beijing, China tiba-tiba hilang dari pantauan radar.

Pesawat tersebut mengangkut 227 penumpang dan 12 awak pesawat.

Serial ini akan menampilkan berbagai sudut pandang dari beberapa orang, di antaranya Jurnalis sains Amerika Jeff Wise yang menulis buku The Plane That Was not There: Why We Haven't Found MH370.

Juga seorang wartawan berita asing Florence de Changy yang menulis The Disappearing Act: The Impossible Case of MH370.

Serta wawancara keluarga korban yang berasal dari China, Malaysia, Australia, dan Prancis.

Serial ini dirilis 9 tahun setelah tragedi pesawat MH370 terjadi. Serial juga akan memberikan ilustrasi kepada penonton detik-detik jatuhnya pesawat MH370.

Saksikan MH370: The Plane That Disappeard, yang akan tayang di Netflix tepat pada tanggal 8 Maret 2023.

Hilangnya Pesawat MH370

Pesawat MH370 telah hilang sejak 8 Maret 2014 lalu.

Diduga, pesawat tersebut berbelok dari jalur penerbangan secara tak terduga hingga hilang kontak kurang dari satu jam sejak terbang.