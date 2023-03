Sukseskan Pemilu, Dukcapil Pangkalpinang Lakukan Jemput Bola Perekaman KTP-el

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan update atau pembaruan data kependudukan di daerah itu.

Hal ini dilakukan untuk menyukseskan pemilihan umum alias Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pangkalpinang, Darwin mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya jemput bola terkait pendataan penduduk menjelan Pemilu.

Caranya dengan melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) kepada sejumlah warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

“Kita melakukan perekaman KTP-el ke Lapas, ini untuk penduduk yang belum terdata, supaya muncul datanya dan bisa memilih pada Pemilu nantinya,” kata dia kepada Bangkapos.com, Kamis (9/3/2023).

Dikatakan Darwin, program ini sendiri sudah berjalan sudah sejak lama. Menurutnya, sampai saat ini masih banyak warga binaan yang berada di dalam Lapas belum memiliki dokumen kependudukan.

Bahkan untuk mensukseskan Pemilu, pihaknya sudah bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pendataan.

Sebab setiap warga negara memiliki hak yang sama, tak terkecuali dengan warga binaan.

Maka dari itu, para warga binaan perlu untuk melengkapi administrasi kependudukan. Apalagi pada tahun 2024 akan memasuki pesta demokrasi, warga binaan juga wajib berpartisipasi karena memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum.

“Ini supaya warga binaan bisa memiliki hak yang sama pada saat Pemilu nantinya,” jelas Darwin.

Lebih jauh lanjut dia, sejauh ini pihaknya sendiri belum menerima data pemilih tetap atau DPT yang ditetapkan oleh KPU setempat yang perlu untuk diperbaharui. Misalnya untuk pembaharuan data warga yang meninggal dunia, dan warga yang pindah domisili namun masih masuk ke dalam DPT.

Maka dari itu perlu dilakukan pemadanan data antara KPU dan Dukcapil setempat.

Tak hanya itu, berbagai langkah telah ditempuh Dukcapil untuk menyukseskan Pemilu Serentak 2024. Dalam proses pemilu, posisi Dukcapil berada di hilir mengurusi pemberian identitas kependudukan.

Data-data identitas penduduk di database Dukcapil sudah lengkap by name dan by address atau berdasarkan nama dan alamat. Setelah terdata dengan baik di Dukcapil, maka hak-hak sipil, hak-hak politik, dan hak-hak ekonomi seseorang akan terlindungi.