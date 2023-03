Bank Sumsel Babel Bagian dari Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM -- Sebagai bank milik masyarakat Sumsel dan Babel, Bank Sumsel Babel mempunyai visi menjadi bank terkemuka dengan kinerja unggul berbasis layanan digital.

Alhamdulillah Bank Sumsel Babel tumbuh dalam lima tahun terakhir, berturut-turut dari asset di tahun 2018 sebesar Rp25,6 triliun meningkat di tahun 2022 menjadi Rp 35,3 triliun,

Selanjutnya laba dari tahun 2018 sebesar Rp 447,5 miliar meningkat di tahun 2022 menjadi Rp701,2 miliar, kemudian kredit di tahun 2018 dari Rp14,5 triliun meningkat di tahun 2022 menjadi Rp20,9 triliun, terakhir DPK mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp20 triliun menjadi Rp27,3 triliun di tahun 2022.

Sementara Tingkat Kesehatan Bank Sumsel Babel, berdasarkan penilaian Kesehatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah peringkat Komposit 2 (SEHAT), serta peringkat idA+ oleh

Pefindo (PT Pemeringkat Efek Indonesia) masuk sebagai rating investment grade.

Adapun Rasio Keuangan Bank Sumsel Babel dalam lima tahun terakhir, salah satunya adalah perbaikan NPL Gross dari tahun 2018 sebesar 5,51 persen menjadi membaik di tahun 2022 menjadi 2,78 persen dan NPL Net 0,48 persen.

Komitmen Bank Sumsel Babel dalam membantu pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung melalui penyaluran KUR yang pertumbuhannya sangat signifikan dalam lima tahun terakhir, dimana tahun 2018 sebesar Rp92,9 miliar meningkat di tahun 2022 menjadi Rp1,8 triliun, sejalan juga dengan penyaluran KUR wilayah Babel dari tahun 2020 sebesar Rp61,1 miliar meningkat signifikan di tahun 2022 menjadi Rp330,3 miliar.

Apresiasi dan penghargaan dari pihak ketiga terkait GCG, layanan, IT yaitu antara lain Indonesia Trusted Company Based on Coprorate Governance Perception dari The Indonesian Institute For Corporate Governance Tahun 2022, The Best Banking in Financial Resilence pada Tempo Finansial Award 2022, Gold Rank pada Asia Sustainability Reporting 2022, Best BPD 2022 With Top Financial Performance & Provision of Comprehensive Financial Services,

Best Overall Service Excelence Award 2022 dari Infobank dan Top BUMD predikat Excellent Tahun 2022 dari Infobank, Top BUMD Bintang 5, The Best Bank (Buku 2/BPD) dan penghargaan-penghargaan lainnya berkelas Nasional dan Internasional.

BSB berkomitmen mendukung pembangunan di daerah Sumsel dan Babel karena motto BSB adalah mitra Anda membangun daerah dengan perbaikan proses, sistem terutama IT dan people.

Bank Sumsel Babel mengadopsi teknologi perbankan terkini. Salah satu implementasi yang dilakukan antara lain, pembukaan rekening secara online (customer on boarding), setor dan tarik tunai tanpa menggunakan kartu (cardless) dengan mitra strategis.

Disamping melakukan bisnis, saat ini Bank Sumsel Babel fokus meningkatkan kapabilitas SDM, salah satunya dengan melakukan transformasi budaya kerja. Budaya kerja atau core value bank saat ini yaitu BSB PACAK.

Bank Sumsel Babel masih harus tumbuh dan membutuhkan dukungan dari semua stakeholder khususnya masyarakat di Sumsel-Babel dan shareholder sebagai pemilik dari Bank Sumsel Babel agar BSB dapat terus berkontribusi dan meningkatkan layanan.

Bank Sumsel babel selain memberi dukungan layanan perbankan juga kerap hadir dalam mendukung dalam program kepedulian terhadap lingkungan dan kemasyarakatan (CSR) meningkat dari tahun ke tahun, kerja sama sponsorship di berbagai kegiatan dan pemberian deviden yang terus meningkat tiap tahunnya bahkan sudah melampui jumlah setoran modal yang disetor.

Hubungan yang unik ini tentunya tidak dimiliki oleh perbankan yang lain. Kami pun tetap menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pemegang saham baik di Sumatera Selatan maupun Bangka Belitung.

Dalam kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung atas dukungan penuh kepada bank milik masyarakat Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. (adv/*)