Polres Basel Amankan 8 Orang Tersangka dan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Seberat 30,87 Gram

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Polres Bangka Selatan (Basel) berhasil amankan delapan orang tersangka dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 30,89 gram.

Operasi antik menumbing 2023 dilaksanakan mulai 22 Februari hingga 5 Maret lalu, dimana Polres Basel melalui Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) melakukan menargetkan tiga orang Target Operasi (TO).

Kapolres Basel AKBP Joko Isnawan melalui Kabag Ops Hary Kartono, didampingi Kasatresnarkoba AKP Suhendra, Kasi Humas Ipda Budi saat mengelar konferensi pers mengatakan, operasi antik menumbing berhasil mengungkap 7 laporan polisi selama operasi.

"Iya dari operasi antik menumbing 2023 ini kami berhasil mengamankan delapan orang tersangka, terdiri dari tiga orang TO dan empat orang non TO dengan barang bukti yang berbeda," kata Kompol Hary Kartono, Senin (13/03/2023).

"Tersangka yang diamankan ini perannya sama pengedar dan pengguna narkotika jenis sabu, mereka kita amankan diwaktu, tempat serta barang bukti yang berbeda," tambahnya.

Kompol Hary pun menyebutkan, delapan tersangka ini mendapatkan barang haram ataupun narkotika jenis sabu berasal dari luar Pulau Bangka.

"Tidak ada tersangka yang mendapatkan barang dari dalam lapas atau dalam pulau Bangka, akan tetapi mereka ini rata-rata mendapatkan barang dari luar Pulau Bangka," sebut Kompol Hary.

Mantan Kapolsek Bukit Intan juga menjelaskan dalam operasi antik menumbing, para pelaku mengemas narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik kecil dan rata-rata pelaku mengedarkan narkotika jenis sabu.

"Pelaku ini sama rata-rata sebagai pengedar dan pengguna narkotika jenis sabu, dari hasil penangkapan tim Satresnarkoba Polres Basel berhasil amankan 18 paket sabu dengan berat 30,87 gram," jelasnya.

Tak hanya itu Kompol Hary menegaskan, para tersangka akan diancam dengan Undang-undang narkotika yang berlaku dan sesuai dengan barang bukti hingga peran dari masing-masing tersangka.

"Tetap berbeda ancaman hukum yang kita berikan kepada para pelaku, sesuai dengan barang bukti minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara," tegas Kompol Hary.

"Apalagi para tersangka ini saat diamankan, barang bukti yang ditemukan tidak sama dan hanya satu LP yang dua orang tersangka dalam waktu bersamaan," ujarnya.

Lebih lanjut Kompol Hary mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Basel, agar tidak sekali-kali mengenal ataupun mengenal narkotika jenis apapun.

Terutama narkotika ini sangat membahayakan diri sendiri hingga orang banyak, sehingga mari bersama-sama memberantas peredaran narkotika di wilayah Basel khususnya.

"Kami minta dan mengimbau kepada seluruh masyarakat, supaya tidak sekali-kali mengenal atau mengkonsumsi narkotika karena kalau sudah terkena maka akan membahayakan diri sendiri hingg orang banyak," imbau Kompol Hary. (Bangkapos.com/Adi Saputra).