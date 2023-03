Kelebihan Oppo Find N2 Flip yang Laku Rp 230 Juta Saat Dilelang, Ini Dua Pemilik Pertamanya

BANGKAPOS.COM - Dua Oppo Find N2 Flip laku dilelang seharga Rp 230 juta di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta pada Rabu 8 Maret 2023 lalu.

Oppo Find N2 Flip memang belum rilis di Indonesia. Untuk harga global, HP ini dibanderol 849 poundsterling atau sekitar Rp 15 jutaan.

Dikutip dari Kompas.com, Bernard Akili dan Jennifer Ang, menjadi dua orang pertama di Indonesia yang memiliki smartphone lipat Oppo Find N2 Flip lewat sistem lelang.

Ada dua Oppo Find N2 Flip yang dilelang Oppo pada malam itu, masing-masing adalah dengan warna Astral Black dan Moonlight Purple.

Untuk varian warna Moonlight Purple, Oppo Find N2 Flip laku dilelang dengan harga fantastis, yakni Rp 120 juta, yang jatuh di tangan Jennifer Ang.

Sementara varian warna hitam (Astral Black), laku dilelang dengan harga Rp 110 juta, dimenangi oleh Bernard Akili.

Dengan demikian, total lelang dua unit Oppo Find N2 Flip adalah Rp 230 juta.

Kelebihan Oppo Find N2 Flip

Hasil lelang akan disalurkan ke salah satu lembaga swadaya masyarakat (NGO) pendidikan yang fokus membangun sekolah.

"Ini sesuatu inovasi yang baru dari Oppo," kata Bernard Akili ketika ditanya mengapa tertarik dengan Oppo Find N2 Flip.

"It's a flip phone, but ada ada eksterior screennya yang cukup besar, and I love the color," kata Bernard kepada KompasTekno seusai acara lelang.

Oppo nampaknya memang merilis Find N2 Flip dengan warna Astral Black untuk menyasar konsumen segmen pria.

Sementara layar sekunder yang dimaksud Bernard adalah cover display yang bisa dilihat saat ponsel dalam posisi menutup.

Layar ini berukuran 3,6 inci dengan orientasi vertikal (portrait). Berbeda dengan ponsel lipat Galaxy Z Flip 4 yang memiliki layar sekunder 1,9 inci dalam orientasi horizontal (landscape).

Oppo Find N2 Flip Oppo Find N2 Flip memiliki form factor atau desain yang serupa dengan Samsung Galaxy Z Flip 4.