Kim Seon Ho Bakal Gelar Fan Meeting di Indonesia Bulan Juni 2023, Cek Link Tiketnya di Sini!

Fakta Kim Seon Ho, aktor dalam drama Start Up

BANGKAPOS.COM- Siap-siap, aktor Korea Selatan ternama Kim Seon Ho bakal menggelar fan meeting di Indonesia dalam waktu dekat.

Kabar ini tentu saja membuat pecinta drama Korea terkhusus fans Kim Seon Ho di Indonesia senang karena akan bertemu idolanya secara langsung.

Rencananya, Kim Seon Ho bakal menyapa fansnya di Indonesia pada 3 Juni 2023 mendatang lewat Asia Tour di Jakarta, mengutip Instagram @mecimapro.

Fan meeting Kim Seon Ho kali ini bertajuk 'One, Two, Three, Smile'.

Gelaran fan meeting kali ini akan diadakan di Senayan, Jakarta.

Bagi kamu yang berminat jangan lupa untuk pantau terus tiket fan meeting Kim Seon Ho.

Kamu bisa cek melalui link ini bit.ly/kimseonhoinjkt2023.

Profil Kim Seon Ho

Aktor Kim Seon Ho sedang dilanda rumor kontroversial dirinya menghamili pacarnya, lalu menyuruh pacarnya melakukan aborsi, kemudian meninggalkannya (Koreanesia)

Kim Seon Ho atau yang memiliki nama asli Kim Sun-Ho ini lahir pada 8 Mei 1986 di Korea Selatan.

Melansir asianwiki.com, Kim Seon Ho ini memulai kariernya di dunia entertainment sejak tahun 2017.

Belakangan ia makin bersinar usai membintangi Drama Korea berjudul Start Up.

Namun sebenarnya karier Kim Seon Ho sudah malang melintang di dunia per-drakor-an sejak dulu.

Pada tahun 2017, ia membintangi drama series berjudul Good Manager.

Kemudian di tahun yang sama, ia juga menerima tawaran untuk bermain di drama Korea berjudul Strongest Deliveryman.

Setelah itu pada tahun 2017-2018, Kim Seon Ho juga turut beradu akting di drama Two Cops.