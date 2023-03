Sinopsis Film Everything Everywhere All at Once yang Raup 7 Piala Oscar 2023, Ini Para Pemainnya

Poster film Everything Everywhere All at Once

BANGKAPOS.COM - Film Everything Everywhere All at Once sukses mengantongi sejumlah penghargaan di ajang pemberian pengahargaan Academy Awards ke-95 di The Dolby Theatre di Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu (12/3) malam waktu setempat.

Secara umum dari 11 nominasi, film garapan duo sutradara Daniel Kwan dan Daniel Scheinert itu total membawa pulang 7 Piala Oscar.

Baca juga: Sinopsis Iblis dalam Darah, Film Horor Religi Pembuka Puasa yang Dibintangi Soraya Rasyid

Baca juga: Sinopsis Film Shazam 2: Fury of The Gods, Aktor Indonesia Ikut Proses Syuting DC Studios!

Film drama komedi absurd Amerika Serikat tersebut membawa pulang piala Oscar untuk kategori Asctress in a Supporting Role yang dimenangkan Jamie Lee Curtis.

Film ini juga berhasil mebawa pulang piala Oscar untuk kategori Actor in a Aupporting Role dimenangkan oleh Ke Huy Quan.

Tak hanya itu, Everything Everywhere All at Once juga menggondol piala Oscar untuk kategori film Best Editing, Best Director, Best Actress, Best Pictures, hingga Original Screenplay.

Duo sutradara yang dikenal sebagai The Daniels, Daniel Kwan dan Daniel Scheinert, tentu saja sangat bergembira atas prestasi yang berhasil diraih Everything Everywhere All at Once di ajang Oscar.

“Saya tidak pernah menganggap diri saya sebagai pendongeng atau penulis skenario. Sindrom penirunya selalu tinggi,” kata Kwan merendah, dilansir dari Deadline.

Daniel Kwan mengucapkan terima kepada partnernya Daniel Scheinert. “Memberi tahu saya bahwa saya adalah seorang pendongeng bahkan sebelum saya dapat mengatakannya sendiri,” tuturnya.

Everything Everywhere All at Once sempat hadir di bioskop Tanah Air pada 22 Juni 2022.

Karya dari Dan Kwan dan Daniel Scheinert ini dibintangi oleh sederet aktor kenamaan seperti Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, dan Jenny Slate.

Film ini terbagi dalam tiga bagian yang sesuai dengan judulnya: Everything, Everywhere, dan All at Once.

Film berdurasi 2 jam 20 menit ini mengisahkan tentang seorang wanita keturunan Tionghoa-Amerika bernama Evelyn Quan Wang.

Bersama dengan suaminya, Waymond, Evelyn menjalankan usaha laundry. Usaha yang mereka jalankan sedang mengalami masalah hingga didatangi oleh agen IRS (Internal Revenue Service).

Dalam situasi buruk tersebut, Waymond malah mencoba untuk menceraikan Evelyn. Karena masih memiliki masalah terkait usaha laundry, akhirnya mereka pun dipanggil oleh pimpinan dari IRS.

Hal tersebut membuat Waymond berubah wujud menjadi Alpha Waymond yang berasal dari alam semesta lain.

Waymond mengatakan pada istrinya bahwa setiap tindakan dapat membawanya ke alam semesta yang tak terhingga.

Di dalam dunia Alpha, Evelyn kemudian menjelma menjadi seorang pemimpin yang mengembangkan teknologi canggih.

Teknologi tesebut dapat digunakan untuk mengakses tubuh rekan dari alam semesta paralel mereka dengan kondisi yang telah ditentukan.

(Bangkapos.com/Nur Ramadhaningtyas)