BYE! Jaringan 3G di Sumatera Dimatikan Sebelum Ramadan dan Idul Fitri, Bagaimana Nasib HP Jadul?

BANGKAPOS.COM, BATAM - Telkomsel akan mematikan jaringan 3G di Sumatera sebelum ramadhan dan Idul Fitri 2023.

Demikian disampaikan Vice President Area Network Sumatera Wahyudi Chandra Purnama (WCP) pada acara Media Gathering Area Sumatera di Menara Telkomsel Batam Center, 14-16 Maret 2023.

Pemadaman jaringan 3G ini dilakukan guna optimalisasi kecepatan layanan internet Telkomsel.

"Sekarang lagi on going 3G shut down," kata WCP.

Menurut dia, 3G shutdown sudah menjadi tren global dan termasuk juga di Indonesia

Telkomsel menargetkan jaringan 3G di Sumatera akan dimatikan sebelum ramadan dan Idul Fitri 2023.

"Karena frekuensi ini lebih baik digunakan untuk 4G. Sehingga pelanggan bisa nikmati layanan internet dengan kecepatan lebih tinggi di 4G," katanya.

Nasib Hp Jadul

Dikutip dari kompas.com pada artikel berjudul "Sinyal 3G di Indonesia Dimatikan, Pelanggan Untung atau Rugi?", dua pengamat telekomunikasi Indonesia, Moch S. Hendrowijono dan Ian Yoseph pernah angkat bicara soal 3G shutdown.

Menurut Ian Yoseph, keuntungan utama yang bakal dirasakan pelanggan seluler di Indonesia pasca-jarjngan 3G dimatikan adalah pengalaman mengakses internet dengan jaringan 4G LTE yang lebih cepat lagi.

"Kalau pelanggan memiliki perangkat 4G, maka (setelah 3G dimatikan) layanan 4G akan terasa lebih cepat dan kualitas layanannya lebih baik," kata Ian

Sepakat dengan Ian, Hendrowijono atau yang akrab disapa Hendro ini juga mengungkapkan hal serupa.

Ia menjelaskan, selama ini, jaringan 3G dan 4G di Indonesia digelar pada spektrum frekuensi yang sama, yaitu 900 MHz, 1.800 MHz, dan 2.100 GHz.

Masing-masing operator memiliki lebar pita (bandwidth) yang berbeda-beda pada frekuensi tersebut untuk menggelar layanan 3G sekaligus 4G.