PT Istana Agung Babel Resmi Luncurkan All New Agya Terbaru, Besok di BTC Pangkalpinang

Tampilan All New Agya yang akan diluncurkan secara resmi besok

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT Istana Agung Mobil, dealer resmi Toyota di Bangka Belitung besok secara resmi melaunching All New Agya di Provinsi Bangka Belitung.

Acara launching berlangsung di BTC Pangkalpinang sekitar pukul 9.30 WIB.

PT Toyota Astra Motor (TAM) sendiri telah resmi memperkenalkan All New Agya di Indonesia pada Februari 2023 lalu.

Anda yang penasaran ingin melihat secara dekat produk Mobil Low Cost Green Car (LCGC) ini silahkan datang besok bersama keluarga.

Sekedar bocoran, All New Agya mendapat penyegaran dari seluruh sektor dari desain, mesin, hingga sasis yang digunakan. Mobil ini melakoni debut secara global di Indonesia.

"Welcome to world premier All New Agya," kata Vice President PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto di Bengkel Space, Jakarta Selatan saat perdana memperkenalkan All New Agya.

Agya generasi kedua mengalami perubahan total. Saat ini Agya terbaru memiliki ukuran yang lebih besar dan tampil lebih sporty dari generasi sebelumnya.

Banyak perubahan yang diganti dari platform, engine dan lain-lain. Dan ini bagaimana menjadi standar mobil nasional terbaru.

Menariknya, All New Agya kini mendapat varian GR Sport yang tidak cuma estetika. Sebab terdapat tuning pada area sokbreker dan setir.

All New Agya varian GR Sport akan bersaing di segmen yang baru, sedangkan varian non GR Sport akan tetap bermain di segmen Low Cost Green Car (LCGC).

Soal harga dan spesifikasi secara detil, Leni dari PT Istana Agung menyarankan konsumen untuk datang langsung ke pameran mereka di BTC Pangkalpinang Sabtu (18/3/2023) besok.

Bangkapos.com/Sela Agustika