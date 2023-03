Marshel Widianto dan Cesen Dikarunai Anak Pertama, Potret Pernikahan Baru Beredar Luas 

BANGKAPOS.COM- Tak ada angin tak ada hujan, Marshel Widianto mendadak mengumumkan kabar kelahiran anak pertamanya.

Sontak saja, publik menjadi geger pasalnya komika berambut keriting bahkan sama sekali tak diketahui sudah menikah.

Marshel Widianto mengunggah sebuah postingan berupa potret bayinya yang baru saja lahir dar, Cesen yang lain adalah istri Marshel Widianto.

"Huaaaaa!! Teman-teman! Terima kasih untuk setiap doa yang baik dari teman-teman buat aku ya…

Ini kabar gembira: Telah lahir seorang anak dengan sehat dan tidak kekurangan suatu apa pun juga. Bahagiaaaa…. dan semoga kebahagiaan yang lebih-lebih lagi bisa dirasakan dan dialami buah hati tercintaku ini di dalam kehidupannya. Ini suatu kehormatan. Dengan segenap hati dan jiwa akan kujaga, kurawat, dan aku sayangi," tulis Marshel Widianto, Sabtu (19/3/2023).

Marshel memberi nama anak pertamanya yakni Archie Hermawan Farid Gilandy Widianto.

"Dear Archie Hermawan Farid Gilandy Widianto, selamat datang di dunia ya, Nak.. Papa dan Mama sayang sama Kamu.," lanjut Marshel.

Untuk menguatkan pernyatan bahwa dirinya telah menikah, Marshel membubuhkan ucapan terima kasih kepada sang istri.

"Terima kasih juga Istri kuh @ceseniy Widianto yang sudah Menjaga Anak kuh dan selalu sabar untuk segala Support tanpa Terlihat, Terima kasih," kata Marshel.

Tentu saja kabar kelahiran anak pertamanya itu langsung dibajiri ucapan selamat dan doa dari sederet rekan artis.

"Adudududududu gemesna gemesna gemesna! Puji Tuhan yaaa chellll, seeen… sehat smua ya kalian!" tulis Gisel.

"Selamattttt adikkkyuuu tersayang!! So proud of You @marshel_widianto semoga anak istri sehat selalu , congrats once again," kata Luna Maya.

"Wuiii congrats broo!! Sehat selalu bwt baby, mama dan papanya JBU," kata Caesar Hito.

Namun, banyak juga netizen yang masih bingung sudah sejak kapan Marshel dan Cesen menikah.