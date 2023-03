Ratusan Peserta Ikuti Ligh Run Classy Motor Show yang Digelar CV Sumber Jadi

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ratusan peserta warnai kegiatan Light Run yang diselengarakan CV Sumber Jadi selaku main dealer Yamaha Bangka Belitung, di Alun-Alun Taman Merdeka, Kota Pangkalpinang Sabtu, (18/3/2023) malam.

Event spesial bertajuk Classy Motor Show 2023 ini sukses digelar. Kegiatan ini juga turut dimeriahkan artis pop Indara Sinaga atau yang lebih dikenal dengan Naga.

Masyarakat terlihat padat dan antusias dengan pernak-pernik glow in the dark-nya menyambut event yang diselenggarakan ini.

Selain menggelar even light Run dan konser, pada kesempatan ini Yamaha juga mengelar beberapa kegiatan seperti beauty class, lomba menyanyi, fashion show, games online competition, senam sehat, dan classy fun ride.

Kegiatan Light Run Classy Motor Show 2023 yang diselengarakan Yamaha (Istimewa/Yamaha)

"Classy Motor Show event ini kami persembahkan spesial kepada seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang dan sekitarnya. Kegiatan ini salah satu bentuk terima kasih kami atas kepercayaan masyarakat terhadap produk Yamaha. Banyak content event baik itu untuk youngster dan mature untuk menghibur masyarakat kota beribu senyuman ini," ujar Oriansah. M selaku PR & Project Manager Marketing dari CV. Sumber Jadi, Sabtu (19/3/2023) malam.

Dia turut bersyukur atas suksesnya event yang diselengaralan Yamaha dan berharap agar kedepan event ini bisa terus dimeriahkan.

"Classy Motor Show menjadi event pertama yang kami gelar setalah dua tahun vakum karena pandemi. Semoga nanti kedepannya event-event ini bisa terus diselengarakan, khusunya untuk masyarakat Bangka Belitung," kata Oriansah.

Tidak ketinggalan dikesempatan ini ada program spesial diskon untuk produk Classy dan produk Yamaha lainnya yang turut dipamerkan.

"Produk Classy merupakan kategori terbaru di Yamaha, khususnya untuk motor Fazio dan grand Filano, yang kita tawatkan promi bagi masyarakat dan juga ada beberapa diskon lainnya untik produk Yamaha," ungkap Oriansah.

Sebagai The Next Level of Fashion, Yamaha mengajak konsumen untuk step up ke level lifestyle lebih tinggi dengan keunggulan desain mewah, teknologi, fitur, hingga performa Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected menjadikannya pilihan fashion skuter matik berkelas yang lengkap dalam melengkapi gaya hidup modern.

Desain body Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected di rancang dengan desain mewah yang unik dengan ruang yang lebih ergonomis. Sehingga mendukung postur pengendara lebih nyaman saat berkendara baik jarak dekat maupun jauh.

Yamaha Grand Filano Hybrid Connected menjadi trend setter baru dengan desain yang fashionable serta dengan keunggulan teknologi yang canggih.

“Informasi seputar produk selengkapnya dapat langsung mengunjungi website resmi Yamaha www.sumberjadi.co.id atau Instagram @yamahakite” tutur Oriansah.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)