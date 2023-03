KUMPULAN Ucapan Menyambut Ramadhan 2023 dalam Bahasa Inggris, Cocok Dibagikan ke Semua Medsos

BANGKAPOS.COM- Umat Muslim di dunia mulai mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadhan 2023 yang akan datang beberapa hari lagi.

Diketahui berdasarkan Maklumat PP Muhammadiyah, telah ditetapkan bahwa awal puasa Ramadhan 1444 H akan dimulai pada hari Kamis Pon, 23 Maret 2023.

Salah satu cara menyambut Ramadhan adalah dengan mengirimkan ucapan selamat Ramadhan kepada sanak famili, kerabat, sahabat, dan orang terkasih.

Selain itu Anda juga bisa membagikan ucapan tersebut ke status Facebook, IG (Instagram) dan WA (WhatsApp).

Anda tak harus mengirimkan ucapan Ramadhan 2023 dalam bahasa Indonesia, tetapi juga bisa dikreasikan ke bahasa Inggris.

Berikut ini kumpulan ucapan menyambut Ramadhan 2023 dalam bahasa Inggris yang bisa Anda bagikan ke media sosial.

1. "Wish you have a blissful Ramadan 2023. May the Rahmat of Almighty Allah shine upon you and your family always."

2. "Welcome the month of Ramadan with a heart filled with peace, harmony and joy. May the divine blessings of Allah protect and guide you."

3. "Sending my best wishes to you on this holy occasion. Have a wonderful Ramadan Kareem, colleague."

4. "Happy Ramadan 2023. Wishing you a blessed Ramadan that will inspire you with courage and strength that will help you to win every challenge of life."

5. "May Allah ease your hardships and shower you with loads of peace and prosperity during this holy month of Ramadan. Have a blessed time."

6. "Ramadan Kareem! May Allah give you all the prosperity and success. May Allah bless you with wealth and happiness and gives you a healthy life."

7. "Ramadan Mubarak. May this Ramadan clear your understanding and Judgement between right and wrong."

8. "Ramadan takes you on a spiritual journey that ends right at the door of Allah, where dwells endless mercy and immeasurable happiness. Ramadan Mubarak to you."