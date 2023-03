Pj Gubernur akan Rotasi Pejabat, Akademisi Ingatkan Mesti Tepat Sasaran dan Sesuai Kompetensi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin akan melakukan rotasi pejabat eselon III dan IV di lingkungan pemerintah provinsi Bangka Belitung.

Akademisi sekaligus Dosen STISIPOL Pahlawan 12, Bambang Ari Satria berharap rotasi pejabat tersebut tepat sasaran, sesuai kompetensi yang bertujuan agar kinerja di birokrasi menjadi maksimal.

"Rotasi jabatan merupakan instrumen penting untuk melakukan manajemen terhadap pegawai dalam menjunjung tinggi kompetensi, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu indikator yang berperan penting dan mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam rotasi adalah peningkatan produktivitas pegawai dengan menerapkan sistem dan kebijakan mutasi yang tepat sasaran sesuai bidang," ujar Bambang, Senin (20/3/2023).

Dia menyingung terkait dengan proses rotasi pegawai di Pemprov Kepulauan Bangka Belitung pada era Penjabat Gubernur Ridwan Djamaludin yang sebenarnya memasuki tahap transisi karena sebentar lagi Penjabat Gubernur selaku user akan berganti.

"Apa yang dilakukan oleh Ridwan harus bermuara pada efektivitas organisasi dengan membawa perubahan tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.

Dia menambahkan mutasi merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian prestasi dari sebuah kinerja.

"Dalam pelaksanaan mutasi, aspek-aspek profesionalitas selalu dikedepankan, konsep the right man on the right place menjadi landasan untuk membentuk birokrasi pemerintah yang profesional," katanya.

Dia menekankan tujuan dilakukannya mutasi dalam suatu birokrasi pemerintahan adalah untuk penyegaran agar meningkatkan produktivitas para pejabat sehingga merangsang untuk meningkatkan kinerja pejabat serta evaluasi untuk memperbaiki penempatan yang tidak memuaskan.

"Dalam konsep administrasi, mutasi dilakukan untuk menghindari kejenuhan bagi pegawai sehingga bisa meningkatkan kinerja. Hakikatnya mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap pegawai.

Di samping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam lingkup kerja pemerintahan," katanya.

Dia menambahkan ada dua aktor dalam lingkaran birokrasi yang membangun relasi dalam pelaksanaan mutasi yakni aktor pejabat politik dan aktor pejabat karier.

"Kedua aktor tersebut membangun relasi berdasarkan perannya masing-masing. Yang terpenting aktor dalam lingkaran birokrasi tersebut mesti mengedepankan dan memenuhi aspek kompetensi, rekam jejak jabatan, dan integritas dalam menentukan pejabat birokrasi yang akan ditentukan," katanya.

