Sambut Ramadhan, Perhotelan Mulai Berlomba Tawarkan Promo Menginap dan Berbuka Puasa

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sejumlah hotel berbintang di Kota Pangkalpinang mulai berlomba menawarkan promosi menyambut Ramadhan, seperti kuliner untuk berbuka puasa dan paket menginap.

Di bulan spesial ini bisnis perhotelan menawarkan promo khusus untuk membantu umat muslim mencari tempat menginap yang nyaman. Termasuk, memberikan sajian yang lezat untuk berbuka dan sahur.

Dalam rangka menyemarakan Ramadhan, Santika Hotel Bangka, satu di antara hotel berbintang yang menawarkan promo, seperti paket berbuka puasa All You Can Eat hanya Rp125.000 dan paket menginap Rp650.000 per malam.

"Dengan Rp125.000 para tamu bisa menikmati semua sajian sepuasnya, dan untuk paket menginap ini tipe kamar Superior yang juga kita sediakan menu sahur dan berbuka puasa sepuasnya," Public Relation Santika Hotel Bangka, Chintia Ayu kepada Bangkapos.com, Senin (20/3/2023).

Dikatakan Chintia, promo Ramadhan memang rutin disediakan Santika Hotel. Tahun ini aneka menu nusantara menjadi sajian yang ditawarkan pada momen Ramadhan.

"Setiap tahun kita memang rutin tawarkan promo, dan tahun ini menunya lebih ke aneka soto-sotoan, aneka nasi nusantara, dan beberapa menu nusantara lainnya yang akam kita sajikan," ujarnya.

Dia berharap di momen Ramadhan tahun ini bisa menjadi momen berkesan bagi para tamu dan okupansi (keterisiam tamu) meningkat.

"Semoga yang kami sajikan (Santika Bangka-red) di Ramadhan tahun ini dapat menjadi pengalaman berkesan, dan menjadi kisah menarik, serta membahagiakan bagi tamu-tamu yang datang berbuka puasa serta jumlah tamu yang ingin menginap juga meningkat," tutur Chintia.

Senada Hotel & Resto Puri 56 Pangkalpinang juga turur menawarkan promo khusus Ramadhan.

Tak tangung-tangung, promo berbuka puasa yang ditawarkan ini bervariasi yakni hanya Rp55.000 /net. Sedangkan untuk paket menginap yang ditawarkan yakni Rp250.000 untuk tipe kamar Delux dan Rp300.000 untuk tipe kamar superior.

"Untuk menu kita ada empat paket yang bisa dipilih konsumen, dengan harga Rp55.000 sudah free takjil, dan ada tambahan Rp12.500 bagi yang ingin menikmati aneka sajian mie kuah, tekwan, dan lainnya. Dan untuk penginapan sudah include takjil bukber dan sahur " ujar Owner Hotel & Resto Puri 56, Devi Valeriani.

Devi berharap dimomen Ramadhan tahun ini geliat bisnis perhotelan di Bangka Belitung isa meningkat.

"Kita berhatap tahun ini ada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata lama menginap juga meningkat, dan optimis trend mengalami peningkatan," tutupnya.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)