Harga Bumbu Dapur di Pasar Muntok Masih Stabil, Stok Bawang Merah Kosong Jelang Bulan Puasa

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Mendekati bulan puasa atau Ramadhan 2023/1444 Hijrah, harga bumbu dapur terbilang masih stabil di Pasar Tradisional Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Selasa (21/3/2/2023).

Pantauan Bangkapos.com, harga cabai merah keriting dari luar Rp35.000per kilogram, cabai merah kecil Rp55.000 per kilogram.

Namun, untuk cabai lokal mengalami penurunan harga.

Sebelumnya, cabai merah lokal Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram, turun menjadi Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram.

Sedangkan, untuk bahan dapur seperti bawang merah di beberapa lapak masih kosong.

Boha (45) pedagang cabai di Pasar Tradisional Muntok mengatakan, harga cabai untuk saat ini masih terbilang stabil belum ada kenaikan yang signifikan.

"Masih sama cabai merah keriting Rp35 ribu per kg, cabai kecil Rp 55.000. Tapi untuk bawang mereh di tempat saya kosong, harganya Rp35. 000 per kg, bawang putih Rp30.000 per kg dan cabai hijau Rp47.000," ungkap Boha.

Sementara itu, Safari (48) pedagang lainnya menyebut, harga cabai lokal dijualnya mengalami penurunan sebelumnya cabai lokal bertengger di harga Rp90.000 sampai Rp80.0000 per kilogram.

"Untuk cabai lokal turun, harga saat ini Rp55 hingga Rp50.000 per kilogram. Sementara, cabai merah keriting Rp45.000 per kilogram dan cabai hijau Rp28.000 per kilogram," kata Boha.

Selain cabai merah, bawang merah dijual di lapaknya Rp35.000 per kilogram. Harga ini juga berpengaruh dengan kualitas bawang tersebut.

"Rp35.000 kilogram itu, berdasarkan kualitas tapi yang saya jual ini begitu harganya. Untuk bawang putih Rp30.000 per kilogram," kata dia.

Sementara itu, untuk bahan dapur lainnya masih harga bahan tersebut terbilang stabil di Pasar Tradisional Muntok, Kabupaten Bangka Barat.

(Bangkapos.com/Yuranda)