Selamat! Kevin Sanjaya Resmi Nikahi Valencia Tanoesoedibjo di Paris

BANGKAPOS.COM - Kevin Sanjaya resmi menikahi Valencia Tanoesoedibjo di Hotel Le Meurice Paris, Perancis, Kamis (23/3/2023).

Di tanggal yang cantik ini, Kevin dan Valencia berciuman mengenakan busana pengantin. Dari unggahan sang kakak, Angela Tanoesoedibjo, Valencia tampil anggun dengan balutan gaun putih yang menjuntai ke lantai.

Sedangkan Kevin tampil gagah dengan jas berwarna putih.

Angela pun mengungkap pesan untuk adiknya tersebut.

"U know I'm always here. Happy for you Sis," tulis Angela Tanoesoedibjo dikutip dari akun @angelatanoesoedibjo, Kamis.

Selain itu, Valencia juga mengunggah ulang beberapa momen pernikahannya di Insta Story.

Dalam beberapa unggahan, terlihat Valencia menerima cincin dari Kevin Sanjaya.

Selain itu, dalam salah satu unggahan, Valencia dan Kevin juga khusyuk berlutut sambil berdoa di altar

Dalam acara pernikahan tersebut terlihat dari pihak keluarga Valencia Tanosoedibjo hadir yaitu Hary Tanoesoedibjo, Liliana Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo, serta anggota keluarga lainnya.

Selain itu penyanyi yang juga sahabat Kevin yaitu Vidi Aldiano juga terlihat hadir bersama istrinya yakni Sheila Dara Aisha.

Dalam acara tersebut juga hadir bintang pebulutangkis Indonesia Fajar Alfian/ Muhammad Rian Ardianto. Bahkan Fajar mengunggah Instagram Story dengan foto pernikahan Kevin dan Valencia.

Sebelumnya, Kevin Sanjaya melamar Valencia Tanoesoedibjo pada 2 Agustus 2022 di Jakarta International Stadium (JIS).

