6 Tips Berbuka Puasa Agar Tubuh Tetap Sehat dan Bugar

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Puasa secara syari’at Islam diartikan sebagai proses menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat menjalankan ibadah puasa.

Puasa memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, diantaranya dapat mengontrol kadar gula darah, mengurangi terjadinya peradangan/inflamasi, meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan fungsi otak, mencegah penyakit kanker dan lainnya.

Selain itu, puasa juga bermanfaat bagi psikologis tubuh seperti mengubah pikiran menjadi tenang, mengurangi rasa takut, kecemasan dan depresi, serta dapat menumbuhkan rasa empati dan simpati, meningkatkan kecerdasan emosional dan mood positif.

Dosen Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang, Ratmawati, S.Gz., M.Gz menuturkan, selama ber puasa sangat penting memperhatikan pola makan dan gaya hidup sehat.

Idealnya, sekitar 30 persen kebutuhan makan dan minum dipenuhi saat sahur, sementara 70 persen sisanya saat berbuka puasa dan makan malam.

Untuk mendapatkan berbagai manfaat selama puasa, tentunya perlu memperhatikan pola makan dan gaya hidup sehat serta asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh saat berbuka puasa.

Berikut beberapa tips sehat yang dapat menjadi pertimbangan terutama saat berbuka puasa, di antaranya:

1. Saat berbuka puasa, makanlah secukupnya

Me makan banyak makanan hanya akan membuat perut kita sesak. Makanlah secara bertahap, mulai dari air putih dan sedikit makanan manis.

2. Awali dengan minum air putih hangat

Minuman air putih sangat penting untuk menghindari dehidrasi. Kemudian dilanjutkan dengan makan buah-buahan segar dan manis yang tidak asam.

Sedangkan menurut agama Islam sangat dianjurkan untuk mengonsumsi buah kurma saat berbuka puasa. Karena mengandung karbohidrat dan energi yang sangat baik untuk mengembalikan energi setelah seharian ber puasa.

3. Pilihlah menu yang bergizi seimbang

Asupan gizi seimbang sangat penting bagi tubuh. Termasuk karbohidrat, protein, lemak baiknya, vitamin dan mineralnya semua harus masuk. Kurangi makanan manis, asin dan berlemak.

4. Setiap kali berbuka puasa dan sahur, hidangan minimal harus ada salah satu jenis yang berasal dari 4 kelompok makanan

Makanan Pokok (seperti beras, jagung, roti, ubi, dll), Lauk-Pauk (seperti kacang-kacangan, tempe, tahu, ikan, ayam, susu dan hasil olahannya, dll), Sayur (semua jenis sayur-sayuran) dan Buah (semua jenis buah-buahan).

5. Minumlah air 8 gelas per hari

Dapat diatur dengan cara @ 1 gelas saat berbuka puasa, setelah sholat magrib, setelah makan malam, setelah sholat isya, setelah sholat tarawih, sebelum tidur, setelah bangun untuk sahur dan setelah sahur.

6. Hindari minum kopi dan soda

Kopi dan soda dapat membuat sulit tidur dan menimbun banyak lemak di dalam tubuh.

