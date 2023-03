Sivia Azizah Melahirkan Anak Pertama Laki-laki, Mantan Artis Cilik Kini Resmi Jadi Ibu

BANGKAPOS.COM - Penyanyi Sivia Azizah baru saja melahirkan anak pertamanya pada Sabtu (25/3/2023).

Kabar bahagia ini dibagikan Sivia Azizah dalam unggahan Instagram Stories-nya. Terlihat teman-teman Sivia mengucapkan selamat hingga menggendong anaknya yang berjenis kelamin laki-laki.

Mantan personil girlband Blink itu tersenyum bahagia usai menjalani persalinan. Ia ditemani oleh sang suami Pria Hardie.

Tampak sejumlah kerabat dan sahabat yang datang seperti Agatha Pricilla dan Ify Alyssa.

Penyanyi Sivia Azizah baru saja melahirkan anak pertamanya (Instagram/andaws/siviaazizah)

Melalui unggahan milik makeup artis Gyanda Agtyani, diketahui anak Sivia diberi nama Maliq Ali Hardie.

Pelantun lagu 'Are You My Valentine' itu sebelumnya membagikan kabar kehamilan di akun Instagram-nya. Ia mengunggah foto perutnya yang sudah membesar.

“Alhamdulillah, I’m very humbled and blessed to have this little human growing inside me, MasyaAllah,” tulis Sivia dengan emoticon menangis haru. Sivia berharap bisa menjadi orangtua yang baik buat anaknya dan melewati tantangan setelah anaknya itu lahir kelak.

“Onto the next challenge, please wish us luck. Bismillah #GodIsGood ,” lanjut Sivia.

Sivia mengatakan, foto baby bump itu diambil oleh suaminya. “Photo by soom to be papap, Insya Allah woho! @pria_hardie,” tulis Sivia.

Unggahan Sivia itu langsung dibanjiri komentar para selebritas yang mengucapkan selamat

. “NYAW congrats bb!” tulis Yuki Kato.

“Akhirnya launching sehat sehat syg,” tulis Zaskia Adya Mecca.

“Sehat sehat Silvia OMG,” tulis Vidi Aldiano.

“Alhamdullilah,” tulis Yura Yunita.