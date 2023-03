Baznas Bangka Tetapkan Zakat Fitrah 1444 H Rp 35.000 per Jiwa

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bangka, Kemenag Kabupaten Bangka, perwakilan OPD Pemkab Bangka dan Ormas Islam menggelar rapat penentuan nishab Zakat Fitrah, Zakat Maal dan Fidyah Tahun 1444 H di Masjid Agung Sungailiat, Selasa (28/03/2023).

Hasil rapat menetapkan besaran Zakat Fitrah di Bulan Ramadan ini dengan 2,5 kg beras per jiwa, di mana harga beras Rp14.000 per kg bila dibayarkan dalam bentuk uang sebesar Rp35 ribu per jiwa.

Sedangkan Zakat Maal apabila masyarakat memiliki simpanan emas senilai 85 gram atau uang Rp80 juta selama satu tahun dikenakan zakat 2,5 persen atau Rp2 juta.

Untuk Fidyah tahun ini ditetapkan sebesar Rp20.000 per hari bagi yang meninggalkan puasa karena uzur atau sebab lainnya.

Ketua Baznas Kabupaten Bangka, HM Nasir Hasan mengatakan ketetapan ini disesuaikan dengan kemampuan masyarakat membeli bahan makanan pokok, seperti beras yang disepakati Rp14 ribu per kg.

“Harga beras Rp14 ribu per kg, jika beras 2,5 kg diuangkan sebesar Rp35 ribu per jiwa. Zakat fitrah ini dibayar sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 H,” kata Nasir Hasan.

Ditambahkannya, sedangkan untuk Zakat Maal, bagi masyarakat yang punya harta yang disimpan selama satu tahun wajib membayar zakat yang ditentukan dengan nishabnya harga emas.

“Harga emas itu dengan minimal mereka punya emas dalam satu tahun senilai 85 gram. Dengan ketentuan harga emas saat ini yaitu Rp941.175 per gram emas,” ujar Nasir Hasan.

Sehingga harga emas jika dihitung 1 mata emas Rp352.500, nisabnya tahun ini disepakati Rp80 juta per tahun dengan emas 85 gram tersebut.

“Untuk nishab per bulan Rp6.666.667. Jadi nilai zakat per tahun 2,5 persen itu sekitar Rp2 juta kalau mereka memiliki 85 gram emas, jadi nilai zakat per bulannya dikali 2,5 persen yaitu sekitar Rp166.667,” ungkap Nasir Hasan.

Ditambahkannya, selain itu untuk Fidyah disepakati juga besaran Rp20 ribu per harinya wa per hari.

“Kewajiban membayar Fidyah itu bagi mereka yang tidak kuat berpuasa, karena sakit, uzur, hamil, menyusui dan lainnya. Mereka ini wajib membayar Fidyah sesuai berapa hari puasa yang ditinggalkannya,” ujarnya.

Dilanjutkannya, termasuk juga bagi mereka yang khifarat, yaitu orang yang melanggar peraturan dalam menjalankan ibadah puasa seperti melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan.

