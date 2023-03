Diagnosis Dahulu Mengajar Kemudian

Oleh: Rolan Dartony Sianturi, S.Pd. -Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademis SMKN 2 Pangkalpinang

DOKTER dan guru adalah suatu profesi yang sama-sama melayani manusia yang menuntut profesionalisme. Seorang dokter dalam hal memberikan terapi atau pengobatan yang tepat pastilah melakukan diagnosis terlebih dahulu kepada pasiennya. Sama halnya dengan seorang guru, sebelum melaksanakan layanan pembelajaran sebaiknya melakukan diagnosis terlebih dahulu. Karena setiap siswa dalam satu rombongan belajar sudah pasti memiliki karakteristik dan tingkat capaian yang berbeda-beda.

Dalam hal kesiapan maupun minat belajar siswa dari kalangan keluarga harmonis tentu berbeda dengan siswa dari kalangan keluarga yang kurang harmonis, siswa dari kalangan ekonomi yang mapan pastilah berbeda dengan tingkat ekonomi pas-pasan, siswa berkebutuhan khusus dengan siswa yang normal juga berbeda dan lain sebagainya. Untuk mengakomodasi perbedaan tersebut diperlukan strategi pembelajaran yang berbeda. Pembelajaran yang mempertimbangkan perbedaan karakter dalam diri siswa, di antaranya perbedaan gaya belajar (learning style), kesiapan (readiness) dan ketertarikan (interest).

Seorang pendidik sekaligus penulis dan pembicara asal Amerika Serikat Carol Tomlinson berpendapat bahwa usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid yang berbeda tersebut maka diperlukan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam bukunya The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners, beliau membuka pandangan baru tentang cara lain dalam belajar. Dia selalu menggunakan frase "One size doesn't fit all" yang berarti bahwa satu cara pengajaran atau pembelajaran tidak akan bisa cocok atau sesuai untuk semua.

Pembelajaran berdiferensiasi memandang bahwa pembelajar harus dilihat secara individu. Meskipun pembelajar itu dikelompokkan ke kelas yang sesuai dengan umurnya, tetapi nyatanya mereka berbeda dalam hal kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Berawal dari keberagaman tersebut guru hendaknya mengakomodasi dan melakukan diferensiasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dimaksud perlu melakukan diagnosis terhadap peserta didik untuk mendapatkan informasi tingkat capaian dan kesiapan setiap peserta didik melalui suatu diagnosis. Diagnosis yang dilaksanakan oleh guru yaitu melalui tahapan asesmen yang dikenal dengan asesmen diagnostik. Jika informasi tersebut sudah didapat oleh guru, maka selanjutnya guru dapat merancang strategi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik atau yang dikenal dengan istilah teaching at the right level (TaRL).

Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang, kesiapan belajar, motivasi belajar, dan minat belajar peserta didik dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran.

Kapan asesmen diagnostik dilakukan? Asesmen diagnostik dilakukan sebaiknya sebelum melaksanakan proses pembelajaran, apakah di awal tahun atau semester ataupun di setiap awal pembelajaran sesuai dengan materi ataupun tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru seharusnya sudah mempersiapkan perangkat ajar yang memuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang di dalam Kurikulum Merdeka disebut dengan modul ajar. Maka sebelum penyusunan modul ajar sebaiknya guru sudah melaksanakan asesmen diagnostik sehingga guru dapat merancang keluasan dan kedalaman materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan karakteristik peserta didik ataupun sesuai dengan tingkat capaiannya.

Asesmen diagnostik sendiri ada dua, yaitu asesmen diagnostik nonkognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik nonkognitif dilakukan di awal pembelajaran untuk menggali hal-hal informasi tentang kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa serta gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi maupun angket. Dalam pelaksanaannya, penulis sebagai guru kejuruan mengajar mata pelajaran desain interior dan teknik furniture pada konsentrasi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan di kelas XI DPIB, tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik adalah:

1. Asesmen diagnostik nonkognitif

Menyiapkan alat bantu atau media berupa gambar-gambar berupa emosi, kemudian menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, apa yang sedang kamu rasakan saat ini, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah, bagaimana pendapatmu tentang mata pelajaran ini? Siswa dapat memilih gambar-gambar emotion yang sesuai.

Dalam pelaksanaannya, penulis meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Ada yang menjelaskan melalui cerita maupun menggambar, baik berupa gambar-gambar ataupun memilih gambar emotion ataupun berupa tulisan.

Membuat daftar pertanyaan kunci mengenai kondisi keluarga, aktivitas siswa, minat dan bakat, serta gaya belajar siswa, misalnya; apa saja kegiatanmu selama berada di rumah, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan selama belajar di rumah, apa harapanmu? Pelajaran apa yang paling kamu sukai? Kegiatan belajar apa yang paling disukai, kegiatan ekstrakurikuler apa yang paling kamu sukai, jika ada orang meminta petunjuk jalan apa yang kamu lakukan untuk menjelaskan, anda lebih tertarik jika guru mengajar dengan ceramah, diskusi, demonstrasi, praktik, membuat diagram atau slide? Dan sebagainya.

Perlu diperhatikan ketika memberikan pertanyaan saat wawancara adalah pertanyaan yang kita sampaikan harus jelas dan mudah dipahami, ataupun dapat menyertakan stimulus ataupun informasi yang dapat membantu ataupun mengarahkan siswa menjawab pertanyaan. Yang tidak kalah penting, memberikan waktu untuk siswa berpikir sebelum menjawab pertanyaan. Dan jangan lupa selalu memberikan penguatan di setiap jawaban yang diberikan siswa sebagai bentuk apresiasi. Kemudian memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali informasi lebih dalam serta mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang.