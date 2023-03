Mau Bukber dengan Paronama Pantai, Yuk Cicipin Menu Nusantara di Fairfield by Marriott Belitung

Sajian menu berbuka puasa di Fairfield by Marriott Belitung.

BANGKAPOS.COM -- Bagi yang ingin berbuka puasa bersama keluarga, kerabat, teman maupun rekan kerja di Kabupaten Belitung pada momen Ramadhan 1444 Hijriah ini, pilihan menu di Fairfield by Marriott Belitung bisa menjadi pilihan.

Pada saat bulan suci Ramadhan ini Fairfield by Marriott Belitung menyajikan aneka sajian berbuka puasa dengan SATAM (Santapan Ramadhan).

Banyak varian menu buffet atau prasmanan all you can eat bisa dinikmati.

Beragam menu nusantara dihadirkan, Fairfield by Marriott Belitung.

Masakan tradisional disajikan untuk berbuka puasa, dengan cita rasa khas dari masing-masing daerah di Indonesia.

"Menu berbuka puasa tahun ini kami menghadirkan makanan yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia, dengan sentuhan tangan kreatif tim kitchen kami mulai dari tanggal 23 Maret-22 April 2023 yang bisa dinikmati sepuasnya tanpa batas waktu, sampai buffet ditutup," kata F&B Manager Fairfield by Marriott Belitung, Siti, Selasa (28/3/2023).

Diantara menu yang disajikan seperti masakan berkuah seperti soto dan sup, hidangan utama seperti ikan bakar colo colo khas Papua, sate Padang, ikan bumbu Bali, daging empal balado, dan ayam bakar khas Jawa.

Selain itu para pengunjung juga menikmati takjil dengan berbagai bervariasi menu khas nusantara.

Ada juga tawaran menarik selama santapan Ramadhan buffet dibuka yakni setiap pembelian 10 paket Satam, pelanggan akan mendapatkan gratis 1 paket Satam.

Untuk menikmati aneka menu buka puasa istimewa di hotel yang berada di Jalan Pattimura, Tanjungpandan ini, pengunjung cukup membayar Rp125.000 nett per orang.

Assistant Marcom Manager Fairfield by Marriott Belitung, Fauzhan Azhari menambahkan bahwa ada promo potongan khusus pengguna Livin by Mandiri dengan menukarkan Poin Livin.

"Segera reservasi paket buka puasa Satam Buffet di Fairfield by Marriott Belitung dengan menghubungi nomor whatsapp ke nomor 0858-9346-9539/0821-7619-7389/0878-2568-3799," kata Fauzhan.

Saat menanti buka puasa, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan matahari terbenam dari restoran hotel karena lokasi Fairfield by Marriott Belitung yang berada tepat dipinggir pantai kota Tanjung Pendam

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)