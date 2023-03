PT ASDP Pelabuhan Tanjungkalian Siapkan Skema Atasi Penumpukan Kendaraan Jelang Mudik

BANGKAPOS.COM, BANGKA - PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Pelabuhan Tanjungkalian, Muntok, Bangka Barat memprediksi bakal ada peningkatan penumpang jelang lebaran Idulfitri 1444 H/2023.

Oleh karena itu, pihak ASDP bersama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan kepolisian setempat bakal menyiapkan skema operasional angkutan lebaran tahun 2023 ini.

Hal itu guna memberikan pelayanan optimal kepada pengguna jasa, pelabuhan penyeberangan yang melakukan perjalanan mudik dan balik, agar perjalanan mereka tetap aman, nyaman, lancar dan selamat.

General Manager (GM) PT ASDP Pelabuhan Tanjungkalian, Muntok, Bangka Barat, Christopher Samosir mengatakan, pihaknya memprediksi kenaikan jumlah kendaraan yang menyeberang di Pelabuhan Tanjungkalian.

Kata dia, kenaikan ini diperkirakan lebih besar jika dibandingkan pada tahun 2022 lalu. Guna menghindari kemacetan dan penumpukan di pelabuhan pihaknya mengajak stakeholder terkait untuk melakukan berbagai upaya.

"Tahun 2022 lalu, kita sudah mengetahui ada antrian kendaraan sepanjang 2,4 kilometer. Kemungkinan akan bertambah jika kita tidak melakukan perubahan, terutama dalam kapasitas," kata Christopher Samosir, Kamis (30/3/2023).

Dengan adanya prediksi peningkatan penumpang dan kendaraan yang akan menyebrang. Ia berharap areal Buffer Zone bisa dimanfaatkan dan dapat dikembangkan menjadi dua areal.

Sehingga kendaraan yang sedang menunggu dapat dikondisikan di area Buffer Zone 1 dan 2, untuk mencegah menumpuknya kendaraan yang berderet memanjang pada ruas jalan.

"Kami juga akan berkoordinasi dan merekomendasi agar kapal-kapal besar dapat beroperasi, saat banyaknya kendaraan yang mengantre pada satu waktu," ujarnya.

Christopher juga menyebut pihaknya juga bakal memberlakukan pembayaran non tunai sama seperti saat Natal dan Tahun Baru.

"Pembayaran non tunai tetap kita prioritaskan, karena angkutan Nataru tahun lalu, 100 persen. Kita bisa non tunai. Justru dengan pembayaran non tunai ini para UMKM dapat terbantu," tambahnya. (Bangkapos.com/Yuranda)