Sejarah Penyebaran Islam di Pulau Bangka, Awal Mula Islamisasi Kota Waringin

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Proses Islamisasi di Kota Waringin, Bangka diperkirakan sudah berlangsung sejak pada awal tahun 1511 M-1678 M oleh kesultanan besar Islam, yaitu Kesultanan Demak, Cirebon, dan Banten atau kesultanan Islam yang dekat wilayah Bangka.

Hal ini disebutkan dalam tulisan Tengkeu Sayyid Deqy yang merupakan hasil penelitiannya dalam Buku Korpus Mapur Islamisasi Bangka.

Dalam buku itu ditulis bukti arkeologis dari tiga kesultanan ini dapat dilihat dari tinggalan arkeologis berupa makam-makam Islam kuno di Bangka Kota di wilayah Malik dan Menggris, yang tipe makam dan nisannya masuk ke dalam korpus Demak Tralaya.

Setelah masa itu, Tengkeu Deqy berpendapat jika proses islamisasi yang terjadi di pulau Bangka berjalan secara bertahap, karena dibawa oleh masing-masing tokoh pada kurun waktu yang berbeda.

“Kita ketahui kondisi Bangka yang berada di tengah laut membuat penyebaran agama Islam terjadi, per periode, per tahun dan juga per ulama. Jadi setelah meneliti satu per satu baru bisa menemukan mana yang paling tua, mana yang paling muda, dan siapa-siapa ulamanya,” ungkap Tengkeu Deqy.

Untuk itu setelah menelusuri awal penyebaran agama Islam di Pulau Bangka mulai dari daerah Mapur, Tiang Tarah, kemudian Bangka Kota pada fase sebelumnya kali ini tim Bangkapos.com bergerak menuju Kota Waringin, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka.

Tengkeu Deqy menambahkan jika proses islamisasi pada wilayah Kota Waringin sekitar abad 18 dilakukan oleh ulama yang berasal dari Banjar, Kalimantan. Itu berbeda dengan masa sebelumnya yang dibawa oleh tokoh yang memiliki kaitan erat dengan Hadhramaut, Yaman serta berasal dari tanah Jawa seperti Kasultanan Cirebon atau Banten.

“Kalau di Kota Waringin ini 18 justru dibawa ulama dari Kalimantan, oleh beberapa tokoh seperti Syeikh Abdulrahman Siddik yang dibuktikan dengan temuan arkeologi berupa lunas (bagian paling bawah) kapal, dan juga Syeikh Al Banjari. Tentunya itu berbeda dengan asal dari Cermin Jati dan keturunannya,” katanya.

Kemudian proses masuknya islam dilanjutkan, dibawa oleh toko lain yang berasal dari Kasultanan Johor, dengan dua tokoh utama yaitu Raja Alam Harimau Garang, dan Tuan Syarah.

“Tuan Syarah ini makamnya berada di Bangka Kota. Untuk Raja Alam Harimau Garang makamnya berada di Kota Waringin, makam yang ditemukan masih cukup muda karena berasal dari sekitar abad 17-18 Masehi,” tuturnya.

Sementara Pamong Budaya Disparbudkepora Provinsi Bangka Belitung Ali Usman, mengatakan hal yang sama. Dia meyakini jika proses islamisasi di Bangka sebelum abad 17 berasal dari tokoh-tokoh kerajaan Islam di Jawa.

Tetapi sekitar abad 17-18 islam juga dibawa masuk oleh Panglima Tuan Syarah, pasukan dari Johor yang dikenal dengan Sultan Johor.

Pamong Budaya Disparbudkepora Provinsi Bangka Belitung, Ali Usman (Istimewa)

“Pada masa kasulatanan Johor ada tokoh bernama Tuan Syarah, ia datang ke Bangka yang saat itu dikuasai Orang Melukut’ (Malut) yang dipimpin Raja Tidung. Pada buku sejarah disebutkan jika orang Melukut itu datang ke Bangka dan membunuh setiap penduduk asli yang mereka temui, sehingga membuat ketakutan,” jelasnya.

Ia melanjutkan untuk menumpas Raja Tidung dan pengikutnya yang membuat kekacauan karena juga memakan manusia, Kasultanan Johor mengirim satu lagi tokoh bernama Raja Alam Harimau Garang.

“Jadi Tuan Syarah dan Harimau Garang pada masa itu diceritakan berhasil mengalahkan Raja Tidung, yamg berarti berhasil mengambil alih Bangka. Harimau Garang berkedudukan di Kota Waringin. Sedangkan Tuan Syarah menyebarkan Islam berkedudukan di Bangka Kota Kehadiran melengkapi dakwah Islam di Pulau Bangka ini,” ujar Ali Usman.

( Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)