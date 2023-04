12 Langkah Bermain LOTO Ala SMK Teknologi 

Oleh: Adi Kusumardi, S.T. - Guru SMKN 1 Muntok

LATO-LATO merupakan salah satu mainan tradisional yang terbuat dari dua buah bandul yang diikat dengan masing-masing tali dengan ukuran yang sama. Mainan tradisional ini viral di tengah masyarakat di saat permainan dunia digital (games) terus berkembang. Tidak hanya anak-anak, bahkan sebagian orang tua ambil posisi dalam permainan tradisional ini.

Paling tidak permainan tradisional lato-lato ini dapat mengurangi durasi anak-anak dalam menggunakan gadget. Meskipun demikian, bermain lato-lato bagi yang belum mahir dapat mengakibatkan berbagai kecelakaan. Beberapa bulan terakhir berbagai berita di media daring tentang kecelakaan akibat bermain lato-lato.

Kecelakaan yang dapat dialami permainan tradisional ini di antaranya lebam di bahu, bengkak di kepala, tangan, hingga robeknya pelipis dan pipi. Kecelakaan ini tidak membuat anak-anak bahkan orang tua jera dan berhenti untuk memainkan permainan ini. Bahkan sebagian dari pemain lato-lato sudah mampu menerapkan dalam bentuk tiruan irama yang menarik dari sebuah lagu.

Jika masyarakat memiliki permainan tradisional yang bernama lato-lato, maka lain dengan siswa SMKN 1 Muntok memiliki permainan "LOTO". LOTO ala siswa SMK terbuat dari bahan yang sederhana, seperti kardus, kertas glosi/stiker, printer, dan kabel ties. Meskipun terbuat dari bahan bekas dan sederhana, permainan LOTO bagi siswa sangatlah penting.

Permainan LOTO ini bertujuan untuk menghindari atau mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Manfaat permainan ini terlihat saat siswa melaksanakan PKL (praktik kerja lapangan), memasuki dunia kerja begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Occupational Safety and Health Administration (OSHA) memperkirakan LOTO yang dilakukan sesuai standar bisa mencegah 120 korban jiwa dan 50.000/tahun korban cedera. Kecelakaan kerja ini secara umum disebabkan oleh kesalahan manusia, kesalahan sistem, dan faktor lingkungan.

Perilaku kurang disiplin dan kelalaian menjadi faktor penyebab kecelakaan kerja yang paling utama. Meskipun demikian, potensi kecelakaan bergantung dengan kepribadian, sikap hingga karakteristik dari pekerja itu sendiri. Mengabaikan penggunaan alat pelindung diri (APD) yang melindungi diri dari potensi bahaya kecelakaan kerja, mengabaikan SOP memperbesar peluang adanya kecelakaan kerja.

Kelalaian juga dapat memengaruhi kondisi mesin atau sistem peralatan. Kondisi mesin yang tidak memadai, perlu dilakukan maintenance atau perbaikan agar dapat mengoptimalkan fungsi dari peralatan itu sendiri. Kesalahan lingkungan disebabkan oleh keadaan luar, dan termasuk keadaan di sekitar mesin dan sistem peralatan yang memengaruhi kinerja, seperti pengaruh perubahan temperatur, kelembapan, tekanan udara luar atau medan magnetik atau medan elektrostatik, adanya pengaruh gravitasi, dan lain sebagainya.

Mengetahui faktor penyebab kecelakaan kerja tentunya dapat membantu dunia usaha dan dunia industri mengambil suatu tindakan pencegahan. Untuk itu diperlukan suatu simbol atau penanda terhadap potensi-potensi yang dapat menimbulkan bahaya, baik bahaya terhadap lingkungan, sistem ataupun terhadap manusia yang dapat merugikan banyak pihak.

Benar, konsep LOTO pada dasarnya banyak digunakan pada industri-industri besar, seperti PT Timah, smelter, pembangkit listrik, industri kimia, percetakan, industri gas dan lain sebagainya. Tetapi SMK teknologi merupakan gambaran kecil kondisi suatu industri, meskipun beberapa peralatan berbeda ukuran. Untuk itu, sosialisasi simbol-simbol bahaya sangat perlu dilakukan khususnya pada proses lock out tag out.

Pada SMK teknologi, sosialisasi LOTO dapat dilakukan secara terintegrasi dalam mata pelajaran khususnya pelajaran produktif. Secara universal dapat dilakukan dengan melibatkan lebih banyak siswa pada implementasi P5 untuk materi budaya kerja.

Setiap industri memerlukan jadwal perawatan mesin, perbaikan baik secara temporer maupun permanen. Hal ini dapat menjadi potensi bahaya bagi pekerja atau teknisi saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Berbagai kecelakaan kerja dapat terjadi dan mengakibatkan cedera ringan hingga cedera serius.

Kecelakaan kerja ini dapat disebabkan oleh mesin atau peralatan yang hidup secara tidak terduga, kontak dengan sirkuit yang beraliran listrik atau terlepasnya energi yang tersisa di mesin atau peralatan. Peralatan yang sudah dimatikan dapat saja dihidupkan kembali oleh pekerja lainnya dengan ceroboh. Bahkan, terkadang peralatan yang awalnya sudah dimatikan di mana dikontrol oleh program komputer otomatis dapat saja hidup kembali secara otomatis dan tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu.

Energi inilah yang sering disebut "energi berbahaya". Energi ini dapat melukai atau menyebabkan cedera kepada para pekerja di area tersebut apabila tidak dilakukan pengendalian energi dengan benar. Energi berbahaya adalah semua jenis energi yang masih tersimpan di dalam mesin ataupun peralatan produksi baik saat mesin tersebut sudah dimatikan ataupun sudah terkunci yang dapat terlepas dan dapat membahayakan seseorang. Jenis energi ini di antaranya adalah kimia, listrik, hidrolik, mekanik, pneumatic, dan panas. Potensi bahaya di industri dapat dihindari dengan menggunakan prosedur keamanan LOTO (Lock Out Tag Out).

LOTO adalah singkatan dari Lock Out Tag Out. Menurut translator, lock artinya sistem penguncian, out artinya keluar. Makna secara definisi diartikan sistem penguncian sumber energi setelah sumber energi dimatikan agar tidak bisa dioperasikan. Tag artinya menandai, out artinya keluar. Maknanya alat komunikasi untuk menyampaikan bahwa sedang dilakukan suatu pekerjaan dan jangan dioperasikan. Jadi Lock Out Tag Out adalah suatu prosedur pengamanan dalam bekerja dengan mematikan sumber energi, menguncinya (lock) dan memberikan tanda (tag).

Dengan kata lain, LOTO merupakan peringatan bahwa sistem peralatan sedang diisolasi dan tidak boleh dioperasikan selama gembok dan label terpasang karena berbahaya. Peringatan model ini gabungan antara penerapan metode mekanis (pemasangan gembok) dan sistem peringatan tertulis (pemasangan label) yang dipasang pada suatu peralatan. Inilah perbedaaan dengan peringatan bahaya K3 (safety sign), seperti bahaya gas beracun, benda tajam, tegangan tinggi, kebisingan, kebakaran, ledakan, dan lain sebagainya. Karena itu, pemasangan LOTO bertujuan untuk menjamin mesin/alat berbahaya secara pasti telah dimatikan (off) dan tidak akan aktif kembali (on) selama pekerjaan perbaikan/perawatan berlangsung hingga pekerjaan tersebut selesai.

Adapun langkah-langkah pemasangan (LOTO): 1) Analisa sumber energi. 2) pemberitahuan. 3) Isolasi. 4) Lakukan pengujian. 5) Pasang lock dan tagging. 6) Mulailah pekerjaan. 7) Menyelesaikan pekerjaan. 8) Mengamankan daerah kerja. 9) Periksa area kerja. 10) Lepas kunci dan tagging. 11) Sambungkan kembali sumber energi. 12) Menguji fungsi.

Pelaksanaan isolasi LOTO dengan langkah-langkah yang benar dan berurutan untuk menjamin semua teknisi yang melakukan perbaikan atau aktivitas perawatan pada mesin/sistem peralatan sumber energi yang berbahaya. Pengetahuan dan kepekaan pekerja dalam menganalisis bahaya-bahaya pekerjaan merupakan hal utama dalam melakukan pekerjaan dengan aman sesuai prosedur operasional standar. Mengetahui berbagai potensi kecelakaan kerja dapat dicermati apa sajakah yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi semua hal itu supaya tidak terjadi kecelakaan pada pekerja atau teknisi pada umumnya. (*)