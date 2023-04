Oleh: Feri Adiasto, S.Kom., M.M. - Guru Penggerak Angkatan 5 dan Guru Produktif Multimedia SMKN 1 Tempilang

PEMBELAJARAN digital atau yang familier disebut dengan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi makin menjadi tren pasca-pandemi Covid-19. Terlebih, kehadiran ponsel pintar yang dimiliki oleh seluruh siswa makin memudahkan pendidik untuk merepresentasikan pembelajaran digital dalam ruang-ruang kelas.

Penulis memantapkan kompetensi pembelajaran digital dengan mengikuti program Digital Talent Scholarship sesi khusus untuk aparatur sipil negara (ASN) yang diselenggarakan oleh Badan Litbang SDM Kominfo. Secara luas, program Digital Talent Scholarship perdana dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai bentuk awareness pemerintah akan kebutuhan talenta yang besar di era ini dan masih akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, termasuk di tahun 2023. Pada program Digital Talent Scholarship 2023, penulis mendaftar dan berhasil lolos seleksi pada program pelatihan fasilitator pembelajaran digital sesi khusus untuk ASN yang relevan dengan tugas penulis sebagai guru Kompetensi Keahlian Multimedia di SMKN 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat.

Kompetensi yang diasah pada program pelatihan fasilitator pembelajaran digital yakni tiga komponen kompetensi pokok seorang fasilitator pembelajaran digital, yakni kompetensi penggunaan aplikasi dalam pengelolaan kelas online, pengelolaan aktivitas belajar interaktif, dan pembuatan asesmen online dalam proses pembelajaran. Setelah menyelesaikan pelatihan fasilitator pembelajaran digital, penulis menerapkan aktivitas pembelajaran digital untuk siswa kelas XII mata pelajaran teknologi pengolahan audio video.

Pengetahuan baru selama penulis mengikuti program pelatihan semisal mendengarkan apa yang diketahui siswa tentang teknologi dan mempersilakan mereka memberikan usulan dan tips penulis adopsi dan terapkan di kelas pembelajaran. Terbukti, banyak masukan dan tips yang diusulkan siswa menambah khazanah keterampilan digital penulis. Selain itu, penulis yang selama ini lebih banyak menyajikan materi dengan meminta siswa memutar video dari link YouTube yang penulis berikan, kini penulis bertransformasi dengan melakukan pembelajaran digital aktif.

Sebut saja, penulis menerapkan pelajaran interaktif yakni mengemas materi ke dalam game pembelajaran online yang mana siswa diberikan tantangan menyelesaikan game pembelajaran. Game pembelajaran dapat diselesaikan jika siswa telah memahami materi yang dipelajari. Tak lupa, penulis juga bermain peran dengan siswa sebagai masyarakat digital karena keterampilan sebagai masyarakat digital akan membantu mereka secara cermat, efektif menavigasi dan menyikapi konten informasi yang dimuat oleh media digital.

Sedikitnya penulis merasakan sendiri tiga keuntungan yang penulis peroleh dari penerapan pembelajaran digital pada mata pelajaran teknik pengolahan audio video pasca-mengikuti pelatihan program Digital Talent Scholarship Government Transformation Academy (GTA). Akses ke materi sumber belajar selalu terbaru, kemudian metode pencatatan data pembelajaran siswa terdokumentasi dengan rapi. Tak kalah penting, penulis tak hanya berkolaborasi dengan siswa namun juga berkolaborasi dengan YouTuber lokal via video conference. Benar-benar mengasyikkan!

Keterampilan pendidik sebagai fasilitator pembelajaran penting untuk dimiliki setiap guru di era ini. Kurikulum Merdeka Belajar yang merupakan kurikulum yang berlaku pada sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini menuntut penguasaan pendidik akan teknologi digital dalam melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Peran pendidik di masa kini lebih sebagai fasilitator pembelajaran, bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar.

Mindset dan softskill penulis di-upgrade melalui pelatihan ini. Pembelajaran digital yang biasanya penulis lakukan sebelum mengikuti pelatihan ini yakni sering kali menyajikan materi dengan meminta siswa menonton tayangan YouTube yang relevan, namun pasca-pelatihan penulis membiasakan diri memanfaatkan aplikasi kelas online agar semua aktivitas pembelajaran dapat tersimpan dengan rapi. Pun kemudian aktivitas pembelajaran penulis kemas secara interaktif atau dua arah antara guru dan siswa. Kebiasaan sebagai guru era digital lain yang harus penulis biasakan adalah kebiasaan melaksanakan tes dan evaluasi belajar yang mengukur ketercapaian siswa dalam belajar melalui asesmen online.

Mengenal Program Digital Talent Scholarship Sesi GTA

Guru di era kini memang dituntut untuk jago digital. Apalagi guru SMK yang mengampu mata pelajaran produktif kejuruan. Nah, salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah program Digital Talent Scholarship Sesi Government Transformation Academy Kominfo yang kegiatannya bisa diikuti dengan mudah, praktis, gratis, plus mendapat sertifikat kompetensi jika dinyatakan lulus pelatihan. Dengan modal laptop dan internet, guru ASN sudah bisa menjadi bagian dari Government Transformation Academy ini.

Government Transformation Academy (GTA) adalah program pengembangan SDM yang bertujuan meningkatkan kompetensi ASN termasuk guru, TNI, maupun Polri untuk mendukung akselerasi transformasi digital di kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, lingkungan TNI, maupun Polri. Skema pelatihan dirancang bagi tingkat intermediate skill (keterampilan menengah) dan advance skill (keterampilan ahli). Tahun ini, GTA menargetkan 5.000 orang peserta yang terdiri atas ASN seluruh kementerian/lembaga/perangkat daerah, TNI, serta Polri.

Program pelatihan GTA dilaksanakan secara daring atau luring dengan durasi pelatihan yang bervariasi. Pada pelatihan secara daring, peserta pelatihan belajar secara mandiri dan mengatur waktu belajarnya sendiri mengikuti kurikulum pelatihan yang telah ditentukan. Namun, pelatihan yang dilaksanakan secara tatap muka diselenggarakan atas surat permohonan fasilitasi dari instansi pemerintah/TNI/Polri dengan mengadakan kelas khusus.

Sebanyak 23 tema pelatihan telah dirilis untuk program pelatihan GTA tahun 2023, mulai dari tema IT Essentials, Business Process Engineer, IT Business Analyst, Digital Public Relations, Social Media Analyst, Analis Kota Cerdas SNI ISO 37122:2019, Fasilitator Pembelajaran Digital, Data Science Fundamental, Junior Network Administrator, Junior Graphic Design, Junior Office Operator, Manajemen proyek, Cybersecurity Essentials, Manajemen Risiko SPBE, Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013, Audit Internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO 19011:2018, Sistem Manajemen Layanan TI ISO 20000, Arsitektur SPBE, Video Production for Government Campaign, TIK Dasar untuk Media Informasi, sampai tema Python Essentials 1. Peserta pelatihan GTA baik yang dilaksanakan secara daring atau luring berhak mendapat sertifikat pelatihan bagi yang dianggap lulus pelatihan.

Kominfo merilis tujuan dari GTA adalah untuk meningkatkan kompetensi ASN yang bekerja di instansi pemerintah pusat, daerah, dan desa, TNI maupun Polri dalam pemanfaatan TIK guna menjalankan tugas organisasi menuju pelayanan prima dan mempercepat transformasi digital di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penguatan kelembagaan. Ingin jadi guru yang jago digital, yuk ikutan GTA. Informasi lebih lengkap dapat mengunjungi laman digitalent kominfo. Jangan lupa, pilih pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan ya. (*)