Pertengahan Ramadan Harga Bahan Pokok Cenderung Stabil, Daging Sapi hingga Cabai Keriting Naik

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Memasuki pertengahan bulan Ramadan, harga dan stok kebutuhan pokok di sejumlah pasar rakyat di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung sejauh ini dipastikan terpantau stabil.

Selain itu, pasokan sejumlah bahan pokok dipastikan tercukupi dan banyak hingga Idul Fitri mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskopdagumkm) Kota Pangkalpinang, Andika Saputra mengungkapkan, pada pekan kedua bulan Ramadan ini harga bahan pokok cenderung stabil.

Bahkan harga sejumlah komoditas tidak ada yang mengalami kenaikan. Hal itu sebagaimana hasil pemantauan rutin yang pihaknya lakukan di sejumlah pasar tradisional.

“Untuk bahan pokok sampai dengan hari cenderung stabil, tidak ada lonjakan harga yang berlebihan,” ucap Andika kepada Bangkapos.com, Senin (3/4/2022).

Andika memaparkan, harga sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan pada awal Ramadan terpantau mulai turun awal April 2023 ini.

Beberapa komoditas yang mengalami penurunan itu yakni cabai rawit merah turun 13,64 persen dari semula Rp55 ribu turun Rp7.500 menjadi Rp47.500 per kilogram. Begitu pula dengan cabai rawit hijau, turun harga sebesar 17,39 persen atau Rp10 ribu dari semula Rp57.500 menjadi Rp47.500 per kilogram.

Juga dengan bawang merah lokal turun 2,82 persen atau Rp1.000 dari Rp35.5000 menjadi Rp34.500 per kilogram. Bawang merah impor turun 5,26 persen atau Rp1.000 dari Rp19 ribu menjadi Rp18 ribu per kilogram. Tak hanya itu, bawang bombai juga turun Rp7,55 persen atau Rp2 ribu dari Rp26.500 menjadi Rp24.500 per kilogram. Ikan kembung turun sebesar Rp2.500 atau 4,17 persen menjadi Rp57.500 dari sebelumnya Rp60 ribu per kilogram. Bawang putih stabil Rp30 ribu per kilogram.

“Untuk komoditas lainnya cenderung stabil, tidak ada kenaikan harga. Harga sayur-sayuran juga cenderung stabil dan tidak mengalami kenaikan,” jelas dia.

Di samping itu sambung dia, beberapa komoditas layaknya daging sapi menjelang Idul Fitri justru mengalami kenaikan sebesar Rp2.500 per kilogram atau 1,85 persen. Harga daging sapi menjadi Rp137.000 dari semula Rp135 ribu per kilogram. Sedangkan tetelan stabil Rp87.500 per kilogram. Daging ayam turun Rp1.000 menjadi Rp29.000 per kilogram.

Begitu pula dengan harga cabai merah biasa dan keriting mengalami kenaikan sebesar Rp9.000 atau 25 persen menjadi Rp45.000 dari semula Rp36.000 per kilogram. Sedangkan minyakita mengalami kenaikan Rp2 ribu menjadi Rp16 ribu per liter.

“Penurunan disebabkan mulai derasnya pasokan seimbang dengan permintaan konsumen,” ungkapnya.

Kendati demikian, Andika mengingatkan para pedagang untuk mengikuti harga patokan yang telah ditentukan dan tidak mengambil untung secara berlebihan serta tidak melakukan penimbunan stok. Menurutnya, Satuan Tugas Pangan kan terus mengawasi dan akan menindak pedagang yang menimbun dan menaikkan harga barang kebutuhan pokok secara berlebihan.

“Pemerintah kota sendiri terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok hingga menjelang dan pasca Idul Fitri mendatang,” pungkas Andika. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Berikut harga bahan pokok di Pasar Pagi Pangkalpinang