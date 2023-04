Polres Bangka Tengah Ungkap 10 Perkara di Ops Pekat Menumbing, Dari Kasus Curat Hingga Prostitusi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Berbagai jenis dan merek minuman alkohol dipaparkan di depan pintu masuk Mapolres Bangka Tengah, Koba, Senin (3/4/2023).

Selain itu, ada juga beberapa set kartu remi, sejumlah uang dan barang-barang lainnya yang ternyata ada barang bukti dari hasil tindak pidana.

Barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan dari sejumlah perkara yang berhasil diungkap oleh Polres Bangka Tengah selama kegiatan Operasi Pekat Menumbing 2023 dari tanggal 20-31 Maret lalu.

Melalui kegiatan konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolres Bangka Tengah, AKBP Dwi Budi Murtiono dan didampingi oleh jajarannya, diketahui bahwa ada 10 perkara yang berhasil diungkap.

"Dari hasil pelaksanaan Operasi Pekat Menumbing 2023, selama 12 hari kita melebihi target operasi yang ada, 5 TO dan 5 Non TO," kata Budi.

Adapun 5 kasus TO yang berhasil diungkap adalah berupa tindak pidana curat, curas, perjudian, miras dan prostitusi.

Sedangkan untuk kasus non-TO yang diungkap adalah miras, curat, narkotika dan kekerasan seksual fisik.

Dari hasil pengungkapan tersebut, didapatkan sejumlah barang bukti antara lain adalah miras berbagai jenis dan merek, narkotika jenis sabu, beberapa set kartu remi, handphone, uang, pakaian dan masih banyak lagi.

"Kami berharap, dengan adanya pengungkapan ini dapat mengurangi angka kriminalitas yang ada di Kabupaten Bangka Tengah," ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga berpesan kepada masyarakat agar menjauhi kegiatan-kegiatan negatif, apalagi mengingat saat ini merupakan bulan suci Ramadhan.

"Mari kita isi bulan suci Ramadhan ini dengan kegiatan yang positif seperti fokus beribadah dan lain semacamnya," ajak Dwi.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)