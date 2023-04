6 Ceramah Singkat tentang Puasa Ramadhan 2023 dan Judulnya, Silakan Edit Sesuai Kebutuhan Anda 

BANGKAPOS.COM - Berikut ini 6 rekomendasi ceramah-singkat' title=' ceramah singkat'> ceramah singkat tentang puasa ramadhan 2023 yang bisa Anda jadikan sebagai referensi.

Anda bisa meng-copy-nya lalu mengeditnya sesuai dengan kebutuhan dan konteks Anda.

Misalnya, bisa dengan menambahkan humor, atau meringkas bagian yang perlu saja, atau menambahkan lebih banyak variasi bacaan doa di dalanya.

Ceramah singkat Ramadhan ini cocok untuk mengisi kajian sebelum berbuka puasa ataupun kuliah subuh.

Berikut 6 materi ceramah-singkat' title=' ceramah singkat'> ceramah singkat tentang puasa ramadhan yang bisa Anda copy dan edit sesuai dengan kebutuhan Anda.

1. Ceramah Ramadhan tentang Teladan Rasulullah Saw Di Bulan Ramadhan

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya Ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah, rahmat, dan maghfirah. Di dalamnya terlimpah fasilitas dari Allah SWT yang diberikan kepada kita untuk mencapai ridha-Nya.

Ketika Ramadhan, terdapat momentum puasa sebagai wujud komunikasi vertikal yang intensif dengan Allah SWT. Selain berdimensi vertikal, puasa juga berdimensi sosial horizontal. Oleh karena itu banyak sekali jalan yang Allah SWT ciptakan agar dapat kita tempuh menuju keridaan-Nya.

Sebagai seorang muslim yang memiliki sosok tauladan sepanjang hayat, Rasulullah SAW, kita bisa mengetahui panduan kebaikan darinya SAW, tentang apa yang beliau lakukan selama Ramadhan berlangsung. Di antaranya sebagai berikut:

1. Membaca Al-Qur'an

Hal pertama yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW ketika Ramadhan ialah membaca Al-Qur'an.

Iklan untuk Anda: Warga Jawa Barat Yang Sakit Lutut dan Pinggul Wajib Membaca Ini!

Advertisement by

Dari Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah Saw adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadhan ketika malaikat Jibril As menemuinya, dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadhan, dimana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah Saw orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus." (HR. Bukhari)

Pada setiap malam di bulan Ramadhan, Jibril AS mendatangi Rasulullah SAW dan menemuinya untuk mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an.

Membaca Al-Qur'an adalah hal paling intensif yang dilakukan Rasulullah SAW ketika Ramadhan, membaca Al-Qur'an juga merupakan salah satu fitur atau instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, guna mencapai ridha-Nya, serta memasuki pintu-pintu rahmat-Nya.

Membaca Al-Qur'an tentu bukan hanya membacanya semata, namun ketika membacanya, hati kita menjadi tenang, peka, sensitif terhadap diri kita sendiri, terhadap hubungan kita kepada Allah SWT, ataupun sesama manusia.