Penggrebekan Rumah Judi di Air Mawar, Tim Naga Polresta Pangkalpinang Amankan Lima Pelaku

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Dinding dipenuhi stiker karakter kartun "Frozen" hingga sejumlah boneka, nyatanya hal tersebut modus AY (48) untuk menyamarkan bisnis per judiannya.

Hal ini pun terungkapkan saat TIm Buser Naga Satreskrim Polresta Pangkalpinang, berhasil melakukan penggerebekan terhadap rumah AY di Jalan Air Mawar, Kelurahan Bacang pada Rabu (29/3/2023) sekira pukul 14.00 wib lalu.

Kasat Reskrim Polresta Pangkalpinang, AKP Adi Putra mengatakan penggrebekan dilakukan lantaran rumah AY kerap dijadikan arena judi jenis kartu ceki.

"Alhamdulillah kami berhasil mengamankan per judian yang sangat meresahkan di lingkungannya, ada empat pemain judi berikut seorang pemilik rumah yang mengakomodir terhadap per judian tersebut," ungkao AKP Adi Putra, Selasa (4/4/2023).

Lebih lanjut saat melakukan penangkapan, Adi Putra mengatakan AY sempat berusaha kabur saat melihat kedatangan personel dari Tim Buser Naga.

"Dengan sigap anggota Buser Naga berhasil masuk, lantaran pintu samping rumah yang dijadikan arena judi tidak terkunci. Saat dilakukan penggerebekan Tim Buser Naga, tidak menemukan aktivitas per judian di ruang tengah rumah tersebut," jelasnya.

Namun saat dilakukan penggledahan, Tim Buser Naga berhasil menemukan satu kamar dalam kondisi terkunci dari dalam.

Saat dilakukan penggrebekan Tim Buser Naga, pun langsung mengamankan empat orang dan barang bukti berupa uang serta kartu ceki.

Dalam kamar tersebut pun terdapat sejumlah fasilitas, mulai dari air conditioner hingga makanan ringan.

"Dalam penggerebekan ini diamankan barang bukti berupa kartu ceki, uang Rp 105.000, uang koin Rp 11.150, meja kayu, kursi plastik dan barang bukti lainnya. Untuk yang diamankan yakni pemilik rumah berinisal AY (48) pemain judi diantaranya AI (49) AL (53) AN (57) dan AG (43)," ungkapnya.

Sementara itu kelima pelaku dan sejumlah barang bukti, sudah dibawa ke kantor Polresta Pangkalpinang untuk proses hukum lebih lanjut. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)