Sahur On The Road dengan Menu Bakaran, Mosh Pangkalpinang Sajikan Korean BBQ

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Menu bakaran daging menjadi pilihan varian sahur bagi Anda pecinta kuliner Korean BBQ.

Berbagai restoran saat ini menawarkan pelayanan dengan menu yang jauh lebih beragam dan mengusung tema Korea. Tak heran bila kemudian restoran Korean BBQ seakan menjadi daya tarik tersendiri untuk konsumen masa kini.

Menikmati sajian bakar-bakar langsung di atas grill pan atau panci selama saur menjadi sensasi tersendiri bagi pecinta korean.

Nah dimomen ramadan ini, Mosh Pangkalpinang melayani para pecinta bakar-bakar yang ingin langsung sahur di tempat (on the road) dengan beragam menu yang ditawarkan.

"Selama bulan sahur, MOSH buka melayani seluruh konsumen berbuka sahur dari pukul 01.00 s/d 04.00," Pimpinan MOSH Recipe Indonesia, sekaligus Owner Mosh Pangkalpinang, Yohanes Sanusi, Selasa (4/4/2023).

Di momen tahun baru 2023 ini, Mosh Pangkalpinang terus berinovasi menyajikan menu terbaru dengan pelayanan yang kekinian.

Pemesanan makanan dilakukan langsung secara touchless (dari meja menggunakan Barcode) sehingga higienis, mudah, nyaman dan mengurangi antrian.

Tak hanya itu Mosh juga menyediakan beberapa menu homemade yang dibuat fresh dengan konsep dan penyajian menarik

Selain konsep penyajian hotpot/suki Mosh per-item yang bisa dipilih sesuai selera, konsumen juga bisa memiliki paket hemat dengan harga mulai dari Rp131.818 untuk paket dua orang.

Nah bagi Anda yang ingin mencicipi menu bakar-bakar di Mosh Pangkalpinang afau sahur on the road bisa datang langsung di Jalan Soekarno Hatta No 101, Bukitintan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk anda yang ingin delivery, MOSH Recipe Pangkalpinang juga melayani di 07179106835, atau menghubungi Whatsapp Contact Centre MOSH Recipe di 0821-3836-8888.

Bangkapos.com/Sela Agustika