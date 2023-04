Maritim dan Perikanan Diusung Jadi Fokus Bangka Belitung, Infrastruktur Jadi Kendala

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (Bappeda) Provinsi Bangka Belitung (Babel) berencana mengusung program prioritas dibidang maritim dan perikanan.

Program prioritas pemprov ini akan masuk di dalam dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan (2025-2029).

"Ada beberapa agenda yang kita anggap krusial, temanya itu bagaimana membuat dokumen pembangunan provinsi Babel,

kami sedang menyusun dokumen rencana pembangunan 20 tahun ke depan, akan dikerjakan 2025-2045.

Kita juga membuat dokumen lima tahun ke depan, 2025-2029, ada yang perlu kita pikirkan dan rencanakan. Kedepan itu arah kita prioritas ke bidang maritim, kami secara teknokraktik," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangka Belitung, Fery Insani, Rabu (5/4/2023).

Diungkapkannya, ada empat pendekatan perencanaan, seperti pendekatan secara politis artinya dibahas dan disahkan DPRD, pendekatan top down itu lah penggunaan DAK dan DID, pendekatan secara bottom up dan pendekatan teknokraktik.

"Akan ada banyak anggaran yang diarahkan ke pembangunan di bidang ke lautan dan maritim, untuk Belitung itu sudah berhasil bertransformasi ke pariwisata, tetap fokus ke sana. Tapi Bangka lebih ke diutamakan maritim," ungkapnya.

Namun yang menjadi kendala dalam hal ini, belum adanya infrastruktur yang memadai sehingga menjadi perhatian pemprov.

"Kita kepulauan, masuk 10 provinsi kepulauan, tapi selama ini kita tidak punya pelabuhan yang representatif, memang Tanjung Ular yang kita kembangkan secara masif, tapi pelabuhan Belinyu, ga dominan," katanya.

Maka untuk mendukung ini pemerintah provinsi akan menyiapkan infrastruktur yang baik seperti pengembangan pelabuhan agar Babel mempunyai pelabuhan yang representatif.

"Selama ini kita tidak punya pelabuhan yang representatif, mana yang mau dikembangkan? Tugas pemerintah itu Government Branding dan membuat regulasi, soal pengusaha mau nyaman ke pelabuhan mana ini, kita hanya bantu fasilitaskan dan kita kembangkan.

PR besar kita adalah menyiapkan pelabuhan, sudah puluhan tahun kita jadi provinsi, jadi harus fokus, ke maritim dan perikanan," kata Fery.

Selain infrastruktur untuk mendukung program tersebut, pemprov juga akan memperhatikan beberapa hal pada aspek maritim ini.

"Ada pembangunan daerah pesisir anggaran itu, pembudidayaan masyarakat pesisir dan penangkapan area tangkap.

Kita coba menyiapkan daerah untuk cold storage, pengolahan perikanan dan pelabuhan," katanya.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita