Selama Operasi Pekat Menumbing 2023 Polres Bangka Selatan Amankan 23 Tersangka

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Polres Bangka Selatan (Basel), berhasil mengamankan 23 orang tersangka dalam operasi pekat menumbing 2023.

Operasi pekat menumbing digelar sejak 20-31 Maret 2023 lalu, dimana operasi tersebut berhasil mengungkap kasus perjudian, pencurian, prostitusi, miras kejahatan jalanan atau premanisme, mercon atau petasan.

Baca juga: 52 Ribu Warga Terima Bantuan 10 Kg Beras, Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung Lakukan Pengawasan

Baca juga: PLN UIW Babel Kerahkan 773 Personel Jelang Idul Fitri 1444 H, Siap Amankan Pasokan Listrik

Kapolres Bangka Selatan, AKBP Joko Isnawan melalui Kabag Ops Kompol Hary Kartono, saat menggelar konferensi pers didampingi KBO Reskrim Ipda Wiliam dan Kasi Huma Ipda Budi menyebutkan, operasi pekat menumbing berhasil mengungkap kasus Target Operasi (TO) dan non Target Operasi (TO).

Kasus yang menjadi TO operasi menumbing 2023 seperti kasus miras, pencurian, prostitusi, premanisme dan perjudian dan berhasil mengamankan tersangka sebanyak 6 orang.

Sedangkan kasus non TO operasi menumbing seperti curat, premanisme, miras, prostitusi, pencurian, judi dan berhasil mengamankan sebanyak 17 orang tersangka.

Operasi pekat menumbing 2023 sendiri berhasil mengamankan berbagai barang bukti yang diamankan dari tangan para tersangka.

Kompol Hary Kartono mengatakan dari 5 TO operasi pekat menumbing 2023, pihaknya berhasil mengungkap semua kasus yang memang menjadi atensi selama operasi berlangsung atau digelar.

"Iya, Alhamdulillah dari TO yang kita targetkan selama operasi berhasil kita ungkap seperti kasus miras 1 orang, pencurian 1 orang, prostitusi 1 orang, premanisme 1 orang dan perjudian 2 orang tersangka," kata Hary Kartono, Rabu (05/04/2023).

"Untuk non TO sendiri ada 17 orang tersangka seperti kasus curat 1 orang, premanisme 3 orang, miras 7 orang, prostitusi 1 orang, pencurian 1 orang, dan 4 orang tersangka," ungkapnya.

Ditegaskan Kompol Hary dari jumlah seluruh tersangka yang diamankan, tidak semua dilakukan penahanan.

Akan tetapi dilakukan pembinaan lebih lanjut, terutama agar tidak melakukan hal yang sama.

"Tidak semua kita lakukan penahanan ada 4 orang tersangka dengan kasus pencurian, judi, prostitusi, dan curat. Sedangkan yang lain kita lakukan pembinaan lebih lanjut sebanyak 19 orang," tegas Hary.

Kabag Ops Polres Bangka Selatan Kompol Hary Kartono didampingi KBO Satreskrim, ketika menunjukkan barang bukti yang berhasil diamankan selama operasi pekat menumbing 2023, Rabu (05/04/2023). (Bangkapos.com/Adi Saputra)

Mantan Kapolsek Bukit Intan Polres Pangkalpinang ini menjelaskan, selama operasi pekat menumbing pihak Polres Bangka Selatan melakukan koordinasi dengan polsek jajaran dalam mengungkap beberapa kasus.

"Semua kita libatkan termasuk polsek-polsek jajaran, kemarin kita juga berhasil mengamankan beberapa tersangka dan tujuannya agar masyarakat merasa aman dan kondusif terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan," jelas Hary.

Baca juga: Maritim dan Perikanan Diusung Jadi Fokus Bangka Belitung, Infrastruktur Jadi Kendala

Baca juga: Tabrak Tiang Listrik di Kawasan Citraland, Pengemudi Diduga Berkendara dalam Kondisi Mengantuk

Dirinya juga menekankan selama bulan Suci Ramadan, Polres Bangka Selatan tetap melakukan patroli keliling mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat dan khususnya dalam menjalankan ibadah di bulan Suci Ramadan 1444 Hijiriah.

"Tetap kami melakukan patroli keliling, agar masyarakat yang menjalankan ibadah merasa nyaman dan tidak terjadi gangguan apapun. Terutama kami mengimbau kepada seluruh tempat-tempat hiburan, selama bulan Ramadan ini tidak melayani atau membuka tempat hiburan," tegasnya.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, jika terjadi hal-hal yang diluar batas agar segera laporkan kepihak Kepolisian terdekat seperti Polres Basel atau Polsek terdekat," imbau Harry.

(Bangkapos.com/Adi Saputra)