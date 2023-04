Wacana Fokus Bidang Maritim, Akademisi Sebut Bakal Dongkrak Ekonomi, Mesti Bisa Taklukan Tantangan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dosen STIE Pertiba Pangkalpinang, Suhardi menanggapi rencana pemerintah provinsi (pemprov) yang menfokuskan bidang maritim dan perikanan di Bangka Belitung.

Menurutnya, pengembangan ke maritiman tentunya dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi per ekonomian Bangka Belitung.

"Sebagaimana kita pahami bahwa Bangka Belitung selama ini tergantung pada sektor pertambangan, dan sudah terlalu lama kita bergantung pada sektor ini, apalagi grand desain pengembangan pertimahan dari hulu sampai hilirnya pun tidak di pegang atau berkaitan langsung dengan sama sekali dengan RPJPD maupun RPJMD bangka belitung, malah kita menikmati kerusakan lingkungan dan ekonsistem," ujar Suhardi

Sehingga, keseriusan menyusun masa depan Babel dengan beralih pada sektor lain yang potensial menjadi sangat mendesak dilakukan.

"Kita sambut baik jika Bappeda Pemprov Babel serius mengusung program prioritas dibidang maritim dan perikanan dalam dokumen perencanaan bangka belitung di masa depan.

Sebagai daerah kepulauan yang sekitar 80 persen di dominasi perairan, pilihan Bangka Belitung mutlak harus bersahabat dengan laut dan segala potensinya. Istilahnya ‘Jangan Takut Merendam Kaki ke Air," katanya.

Dia menyebutkan banyak dampak positif secara ekonomi yang akan didapatkan ketika bidang ke maritiman dan perikanan ini dikembangkan, di antaranya peningkatan investasi di sektor ke maritiman, perluasan lapangan kerja, potensi peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatnya industri pengolahan, peningkatan infrastruktur, serta semakin berkembangnya potensi sektor pariwisata.

"Dengan demikian pembangunan ekonomi maritim dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Bangka Belitung," katanya.

Bangka Belitung juga belum maksimal dalam memanfaatkan jalur pelayaran yang strategis yang melewati perairan Bangka Belitung menuju Singapura, padahal perairan Bangka Belitung menjadi area penting untuk aktivitas perdagangan, pelayaran, dan pengiriman barang.

"Keuntungan ekonomi dalam jangka panjang tentunya juga akan semakin besar, wilayah pesisir dan pulau dengan industri maritim yang kuat dapat menjadi hub bagi sektor ekonomi lainnya, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi," katanya.

Selain itu, pengembangan ekonomi maritim juga dapat mengarah pada pengembangan industri pendukung seperti galangan kapal dan logistik. Industri-industri ini dapat menghasilkan lapangan kerja dan peluang investasi serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Kedati begitu, Suhardi mengingkan peralihan fokus pembangunan menuju ekonomi ke maritiman tentunya tidaklah semudah membalik telapak tangan, beberapa pekerjaan rumah yang mestinya kita persiapkan, diantaranya kita masih keteteran dalam hal infrastruktur pendukung ke maritiman.

"Pengembangan infrastruktur ke maritiman seperti pelabuhan, kapal, dan jaringan transportasi laut yang dapat menunjang aktivitas per ekonomian dan keamanan menjadi syarat mutlak," katanya.

Pengembangan industri maritim juga perlu mengintegrasikan teknologi modern dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Tidak kalah pentingnya adalah pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dalam bidang ke maritiman, termasuk pelatihan dan pendidikan dalam sektor maritim.