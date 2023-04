Potret Transgender Nong Poy Sebulan Jadi Istri Crazy Rich Thailand, Netizen Ulik Soal Malam Pertama

BANGKAPOS.COM - Nong Poy, transgender tercantik di dunia kini sudah menjadi seorang istri. Ia dinikahi seolah konglomerat Thailand bernama Oak Phakwa Hongyok pada 1 Maret 2023 lalu.

Kisahnya pun sempat geger dan menghebohkan dunia maya. Banyak yang tak menyangka Nong Poy menemukan tambatan hatinya hingga melangkah ke jenjang pernikahan.

Transgender 36 tahun itu tak ayal membuat iri perempuan lainnya. Nasibnya begitu beruntung lantaran dicintai Oak Phakwa sepenuh hati tanpa melihatnya sebelah mata sebagai trans.

Penasaran bagaimana potret Nong Poy kurang lebih satu bulan jadi istri crazy rich Thailand? berikut ulasannya disadur dari Facebook Nong Poy dan Oak.

Potret Nong Poy dan suaminya setelah satu bulan menikah

Pengantin baru yang satu ini beberapa kali membagikan kemesraan mereka di sosial media. Terlihat wajah keduanya berseri-seri saat mengabadikan momen bersama.

Oak Phakwa pun sempat mengunggah videonya membangunkan sang istri yang bikin netizen gigit jari karena iri. Lucu banget ya?

Nong Poy dan Oak makan bersama keluarga

Setelah melangsungkan royal wedding yang dihadiri banyak tamu undangan, Nong Poy dan Oak Phakwa menggelar makan bersama dengan keluarga inti.

Nong Poy yang sudah jadi istri dari crazy rich Thailand tamplil begitu sederhana dengan dress warna mint-nya. Ia menggendong anjing putih berdiri di sebelah sang suami.

Kesibukan Nong Poy jadi istri crazy rich Thailand

Dikenal sebagai model papan atas, Nong Poy pastinya tak lupa utuk menjaga berat badan. Ia baru-baru ini aktif kembali nge-gym setelah hectic-nya acara pernikahan.

Nong Phoy pun mengabadikan momen saat makan bersama suami dan kakak ipar.

Pemilik nama asli Treechada Poyd Bejarat itu pun sembap membagikan video sedang mengibas rambutnya yang masih basah usai keramas. Di video itu banyak warganet yang penasaran akan pengalaman malam pertama Nong Poy.

"I hope that you will soon have a good child," ujar netizen.

"How's you first night?" tanya netizen.

"Gimana malam pertamanya?" tanya netizen asal Indonesia.