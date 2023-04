Harganya Tembus Rp 90.000, Ikan Kerisi Sumbang Inflasi Bangka Belitung Maret 2023

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga ikan kerisi memang melambung dari harga sebelumnya, para pedagang menjual ikan kerisi rata-rata seharga Rp80.000-Rp90.0000.

Tingginya ikan dengan warna merah ini rupanya menyumbang inflasi Babel Maret 2023.

Sebagaimana disebutkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Toto Haryanto Silitonga dalam Berita Resmi Statistik (BRS) Perkembangan Indeks Harga Konsumen Gabungan 2 Kota

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maret 2023.

Maret 2023, gabungan dua Kota di Bangka Belitung mengalami inflasi tahun ke tahun atau year on year (y-on-y) sebesar 5,00 persen dengan IHK 115,10. Tingkat inflasi bulanan atau month to month (m-to-m) sebesar 0,42 persen dan tingkat inflasi tahun kalender atau year to date (y-to-d) juga sebesar 0,67 persen.

Andil inflasi y-on-y gabungan dua kota di Bangka Belitung ini utamanya disumbang oleh komoditas bensin, angkutan udara, dan beras. Sementara andil inflasi m-to-m utamanya disebabkan oleh komoditas ikan kerisi, daging ayam ras, dan beras.

"Andil kelompok pengeluaran terhadap inflasi m-to-m bulan ini yaitu, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,2795 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,0101 persen, dan beberapa komoditas lainnya," sebut Toto.

Kemudian, Nurita (28) pedagang ikan di pasar ikan Air Itam Pangkalpinang mengaku kini menjual ikan kerisi seharga Rp90.000 per kilogramnya.

Sebelumnya, kata Nurita ikan kerisi cuma berkisaran Rp50.000 per kilogramnya.

"Kalau yang lain masih normal lah, harga sebelumnya hanya Rp70.000, bahkan ada lagi seblum itu Rp50.000 Kalau sekarang kami jual Rp90.000," ungkapnya kepada Bangkapos.com, Jumat (7/4/2023).

Kata Nurita, ia tak mengetahui pasti kenapa harga ikan kerisi begitu tinggi.

"Kalau naiknya kenapa kami tidak tahu juga lah ya, harga kami ngambilnya aja udah tinggi," katanya.

Senada dengan Nurita, Asep (39) pedagang ikan di pasar induk pembangunan Kota Pangkalpinang juga mengaku kini harga ikan kerisi sangat tinggi.

"Kami jual Rp80.000-Rp90.000 kalau ikan kerisi, mungkin dapatnya sekarang susah jadi harganya naik," terangnya.

Sementara, untuk ikan lain kata Asep masih normal, seperti Hapau masih Rp60.000 per kilogram, ciw kecil Rp35.000, dencis Rp30.000.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)