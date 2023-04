Malam Nuzulul Quran, Inilah 2 Fase Turunnya Alquran dari Lauhul Mahfuz ke Bumi

BANGKAPOS.COM - Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Alquran kepada Nabi Muhammad SAW.

Secara bahasa, Nuzulul Quran berasal dari dua kata, yakni Nuzul yang artinya menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan Alquran, kitab suci umat Islam.

Sehingga, Nuzulul Quran dapat diartikan peristiwa turunnya Alquran dari tempat yang tinggi ke muka bumi.

Sedangkan makna secara lengkap, Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Alquran dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam.

Proses turunnya Alquran ke bumi melalui dua fase. Fase pertama, Allah menurunkan Alquran dari Lauhul Mahfuzh ke langit dunia.

Lauhul Mahfudz adalah tempat Allah SWT menuliskan segala seluruh catatan kejadian di alam semesta. Lauhul Mahfudz disebut di dalam Alquran sebanyak 16 kali.

Sedangkan fase kedua, Allah menurunkan Alquran dari langit dunia ke bumi.

Kedua fase penurunan Alquran tersebut terjadi pada bulan Ramadhan.

Dikutip dari Kitab At-Tibyan fi Ulumil Qur’an karya Syekh Muhammad Ali As-Shabuni bahwa fase Alquran diturunkan dari Lauh Mahfuzh ke langit dunia secara sekaligus terjadi pada malam Lailatul Qadar.

Sementara itu, fase kedua turunnya Alquran dari langit dunia ke bumi secara bertahap selama 23 tahun atau tepatnya dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari.

Pada fase kedua ini Allah memerintahkan Malaikat Jibril as menurunkan Alquran secara step by step kepada Nabi Muhammad saw sesuai kebutuhan umat Islam saat itu.

Pada proses secara berangsur-angsur, ayat demi ayat Alquran diturunkan dalam berbagai momen, situasi dan kondisi baik sebagai hukum, respon terhadap suatu kejadian, sebagai perintah atau larangan, maupun sebagai hikayat dari umat sebelumnya.

Sebagian ulama menyebut ayat Alquran pertama kali diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad saw pada malam Senin tanggal 17 Ramadhan.

Sebagian ulama lain berpendapat pada tanggal 24 Ramadhan.