Analisa Harga Timah Tahun 2023, Diprediksi Mencapai 30.959 USD per MT

BANGKAPOS.COM - Prakiraan harga timah untuk tahun 2023 adalah 20.000 USD per MT, direvisi turun dari 30.959 USD per MT pada karena penguatan dolar AS membatasi harga logam.

Saat ini permintaan China menunjukkan pemulihan yang lambat, demikian menurut analis pasar Fitch Solutions dalam laporan terbarunya .

Sementara pasokan tetap konsisten, prospek permintaan global telah turun secara substansial karena melemahnya fundamental ekonomi makro, dolar AS yang sekali lagi menguat, dan tingkat inflasi global yang masih tinggi, kata Fitch .

Kombinasi faktor sisi permintaan menyebabkan penurunan harga yang besar dalam beberapa bulan terakhir dan akan terus menekan harga di H123, catatan analis, menambahkan bahwa indikator ekonomi yang memburuk dan tingkat inflasi yang tinggi berarti pengeluaran konsumen yang lebih lemah untuk barang elektronik, sumber utama dari permintaan timah.

Prakiraan Fitch mencerminkan permintaan yang terus melemah selama tahun 2023 dan sedikit peningkatan dalam pasokan karena operasi penambangan dan peleburan menjadi lebih normal di seluruh pasar. Tim konsumen analis memperkirakan bahwa permintaan jangka pendek di pasar elektronik konsumen global akan tertinggal dari tahun 2021 mengingat tingkat dasar yang tinggi dan hilangnya momentum dalam belanja konsumen.

Ia juga mencatat bahwa stok timah global telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, terutama sejak Juni 2022 dan seterusnya, yang akan membatasi potensi kenaikan harga.

Untuk saham LME khususnya, level yang terkuras mendorong harga marjinal lebih tinggi, terutama ketika mereka mendekati nol pada awal tahun 2022. Pemulihan persediaan selama beberapa bulan terakhir akan membatasi harga, menghilangkan kemungkinan reli kuat yang terlihat. tahun lalu, Fitch memperkirakan.

Fitch menunjukkan bahwa likuiditas di LME tetap rendah, yang berarti bahwa tingkat volatilitas yang lebih tinggi cenderung tetap menjadi ciri perdagangan setidaknya dalam jangka pendek.

Analis mengantisipasi bahwa harga akan tetap tertekan selama semester 123 karena ekonomi global terus melambat, namun dalam jangka panjang, memprediksi harga akan naik lebih tinggi karena permintaan tetap kuat dan surplus pasar menyempit dari tahun 2024 dan seterusnya.

Harga Timah Saat Ini

Setelah jatuh lebih dari 1.150 USD, harga timah terkerek naik pada perdagangan selama di London Metal Exchange (LME).

Harga timah dunia saat ini berada di posisi 24.950 USD per MT. Terjadi kenaikan 325 USD per MT.

Sehari sebelumnya harga timah jatuh sejauh 1.150 USD per MT.

Sementara itu harga timah kontrak tiga bulan berada di posisi 24.950 USD per MT.