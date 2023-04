Sinopis Film The Pope's Exorcist yang Tayang di Bioskop, Kisah Nyata Pastor Selidiki Roh Jahat

BANGKAPOS.COM- Satu lagi film horor yang akan mengisi waktu Ramadhanmu berjudul The Pope's Exorcist.

Film The Popes Exorcist adalah film garapan Amerika Serikat yang sudah tayang di bioskop sejak 7 April 2023.

Film yang yang disutradarai Julius Avery ini diangkat dari kisah nyata seorang pastor bernama Gabriele Amorth.

The Pope's Exorcist dibintangi oleh Russell Crowe, Daniel Zovatto, Alex Essoe dan Franco Nero.

Film Ini didasarkan pada memoar Amorth yang berjudul An Exorcist Tells His Story and An Exorcist: More Stories.

Setelah penggantian sutradara dan revisi naskah, pembuatan film berlangsung dari Agustus hingga Oktober 2022 di Irlandia.

Penasaran seperti apa sinopsisnya?

Sinopsis The Pope's Exorcist

Inilah selengkapnya sinopsis film The Popes Exorcist yang tayang di bioskop. (capture/YouTube)

Kisah tersebut tertulis dalam catatan dan buku Pastor Gabriele Amorth yang merupakan Kepala Exorcist Vatikan.

Salah satu buku Gabriele Amorth ialah , An Exorcist Tells His Story, An Exorcists: More Stories.

Sebagai pastor, Gabriele Amorth memiliki kemampuan supranatural.

Ia dipercaya untuk mengusir roh jahat yang merasuki tubuh manusia.

Oleh karena itu, ia pun mencoba menjadikan keahliannya sebagai penyelidikan.

Satu persatu orang yang kerasukan roh jahat menjadi objek penyelidikan Gabriele Amorth.

Suatu ketika, Gabriele Amorth mendapatkan pasien yang membuatnya terkejut.