Harga Ikan Tenggiri dan Cumi-cumi Merangkak Naik di TPI PPN Sungailiat

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pada pertengahan bulan Ramadan saat ini, harga ikan tenggiri mulai mengalami kena ikan yang dijual para pedagang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Per ikanan Nusantara (PPN) Sungailiat sekitar Rp80.000 hingga Rp90.000 per kg per ekor, Senin (10/04/2023).

Sebelumnya di awal Ramadan lalu harga ikan tenggiri di kisaran Rp70.000-75.000 per kg per ekor.

Sedangkan harga cumi-cumi segar ukuran sedang dan besar di kisaran Rp100.000-Rp120.000 per kg.

Andi, seorang pedagang ikan mengatakan untuk harga ikan tenggiri dan cumi-cumi saat ini memang mulai mengalami kenaikan, karena permintaan masyarakat saat ini cukup banyak.

Suasana penjualan ikan di TPI PPN Sungailiat

"Kita taulah menjelang lebaran ini masyarakat mulai banyak mencari ikan tenggiri untuk stok membuat pempek, tekwan dan lainnya untuk hidangan lebaran sehingga harga juga naik," katanya.

Sedangkan untuk jenis ikan laut lainnya untuk harga masih stabil, bahkan ada juga yang turun karena banyak stok ikannya.

"Untuk ikan kerisi, ciu, dencis, kembung, jebung, ekor kuning dan lainnya masih stabil," ujarnya.

Berikut pantauan harga ikan laut di TPI PPN Sungailiat:

1. Ikan tenggiri Rp80.000-90.000 per kg

2. Cumi-cumi Rp100.000-120.000 per kg

3. Ikan jebung Rp20.000-25.000 per kg

4. Ikan Ciu Rp20.000-25.000 per kg

5. Ikan dencis Rp25.000-30.000 per kg

6. Ikan tamban Rp15.000

7. Ikan ekor kuning Rp25.000

(Bangkapos.com/Edwardi)