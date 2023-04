Masuk Permukiman Warga, Alobi Foundation Lepasliarkan Musang Tenggalung ke Habitat Aslinya

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Alobi Foundation berhasil melakukan evakuasi terhadap satu ekor musang tenggalung, yang memasuki permukiman warga di Kecamatan Mendu Barat, Kabupaten Bangka pada Minggu (9/4/2023) kemarin.

Founder Alobi, Langka Sani mengatakan pihaknya saat melakukan evakuasi, langsung bergerak cepat dengan melakukan pengecekan kesehatan.

" Musang tenggalung yang berhasil dievakuasi oleh Alobi Foundation, kemudian dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Babel Kampoeng Reklamasi Timah Jangkang untuk selanjutnya dilakukan medical check up oleh Dokter Hewan Alobi," ujar Langka Sani, Senin (10/4/2023).

Pemeriksaan tersebut dilakukan, guna melihat kondisi kesehatan musang tenggalung secara keseluruhan.

Langka Sani mengatakan pemeriksaan yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik dan dinyatakan 100 persen dalam kondisi sehat.

Hal ini pun membuat pihaknya langsung melakukan pelepasliarkan, Musang tenggalung ke habitatnya di hari yang sama.

"Tim Alobi Foundation bersama dngan Bksda Sumsel dan Abdul Hakim dari Manday Zoo, kemudian melakukan pelepasliaran satu individu musang tenggalung tersebut ke habitatnya di salah satu kawasan hutan lindung di Pulau Bangka," jelasnya.

Pihaknua berharap dengan pelepasliaran satwa ke habitat aslinya, dapat membuat satwa bertahan hidup di habitat alaminya.

"Satwa-satwa yang berasal dari konflik, sitaan, penyerahan masyarakat, bencana alam, satwa terisolir, satwa cidera, lembaga konservasi atau penangkaran dilepasliarkan untuk menjaga kelestarian satwa dilindungi dan sebagai upaya memulihkan keseimbangan ekosistem," tuturnya.

"Semoga melalui kegiatan ini Alobi Foundation mampu menginspirasi dan meningkatkan kesadaran seluruh pihak, untuk ikut serta terlibat dalam upaya penyelamatan dan pelestarian satwa liar," tambahnya.

Sementara itu diketahui Musang tenggalung yang juga dikenal dengan nama Tenggalung Malaya, memiliki nama latin Viverra tangalunga yang termasuk dalam famili Viverridae.

Musang tenggalung termasuk dalam daftar IUCN ( International Union for Conservation of Nature), digolongkan sebagai satwa berstatus Least Concern.

Langka Sani membeberkan meskipun satwa tersebut merupakan satwa asli Indonesia, satwa ini juga dapat dijumpai di Filipina dan Malaysia.

" Musang tenggalung dianggap sebagai salah satu musang yang mudah dibedakan, dengan kakinya yang berwarna gelap dan bulunya yang berwarna keabu-abuan dengan totol-totol hitam di sepanjang tubuhnya," katanya.

Langka Sani membeberkan untuk Musang Tenggalung'> Musang Tenggalung merupakan spesies yang hidup di malam hari, dan lebih menyukai berburu dalam kegelapan malam.

"Sebagai spesies omnivora, Musang tenggalung memakan satwa invertebrata serta satwa vertebrata berukuran kecil, termasuk serangga, katak, satwa pengerat, kadal, dan ular kecil. Satwa ini juga memakan buah-buahan, telur, dan kadang akar-akaran," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).