Penguatan Karakter Siswa dalam Menghadapi Tantangan Isu Resesi 2023

Oleh: Tulus Parulian Hutabarat, S.Pd. - Guru Produktif Manajemen Perkantoran di SMKN 1 Pangkalanbaru

BANYAK isu beredar bahwa resesi ekonomi akan terjadi tahun 2023. Hal ini harus menjadi suatu perhatian khusus karena dampaknya sangat berpengaruh pada roda pemerintahan khususnya di masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), resesi adalah penurunan perekonomian suatu negara, yang tercermin dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Adapun secara istilah, resesi ekonomi merupakan penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu yang lama dan stagnan, dimulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Resesi ekonomi juga berarti kontraksi besar-besaran dalam hal kegiatan ekonomi.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal, resesi suatu kondisi di mana terjadinya penurunan aktivitas ekonomi umum secara signifikan di suatu wilayah tertentu yang ditandai dengan terkontraksinya PDB selama dua kuartal atau lebih secara berturut-turut.

Beberapa dampak resesi yang sering ditemui, antara lain:

1. Tingkat pengangguran yang meningkat, akibat berkurangnya lapangan pekerjaan

2. Menurunnya tingkat investasi

3. Terjadi inflasi maupun deflasi yang tidak terkendali

4. Penurunan pendapatan masyarakat

5. Konflik sosial

Para ahli ekonomi menyampaikan, resesi terjadi ketika suatu negara mengalami peningkatan dalam jumlah pengangguran, produk domestik bruto (PDB) yang negatif, penurunan ritel, dan terdapat kontraksi pendapatan dan manufaktur untuk jangka waktu yang lama, maupun pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Apabila hal tersebut terjadi dan terus bertahan, kondisi itu akan menimbulkan berbagai kekacauan ekonomi bagi setiap negara, termasuk Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang besar dengan memiliki usia produktif yang banyak pula. Isu gelapnya ekonomi akan memengaruhi banyak sektor penting, salah satunya di sektor pendidikan dampak terburuk adalah berupa pemangkasan biaya belanja untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, pemotongan dan pengurangan gaji bagi tenaga pendidik dan pemotongan jaminan sosial bagi peserta didik.

Hal ini harus diantisipasi sejak dini, pendidikan menjadi fondasi penting dalam menghadapi resesi ekonomi ini. Peran tenaga pendidik sangatlah diharapkan dalam membuat konsep yang tepat untuk membentuk peserta didik yang memiliki kemauan yang tinggi.

Menurut Soemarno Soedarsono, karakter merupakan suatu nilai yang terpatri pada diri seseorang yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh dari lingkungan yang kemudian dipadupadankan dengan nilai yang ada pada diri seorang individu dan kemudian menjadi suatu nilai intrinsik yang terwujud dalam sistem daya juang dan kemudian melandai sikap, pemikiran seseorang dan perilakunya.

Marjanis menyampaikan 18 nilai pendidikan karakter, yakni religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Beberapa hal karakter yang harus ditanamkan dalam menghadapi isu resesi ekonomi adalah pertama, sebagai peserta didik dibiasakan untuk bekerja keras, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan tidaklah tepat diraih dengan cara instan, tetapi harus melalui pengorbanan, bekerja keras bukan hanya terbatas mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, tetapi juga harus menyisihkan untuk membantu orang tua.

Apakah siswa dapat mendapatkan penghasilan, tingkatan SMP, SMK dan mahasiswa tentu bisa dengan bimbingan guru dan orang tua. Di zaman teknologi, siswa dapat menjadi reseller, dropshiper, preloved (jual barang bekas), menjual makanan dan minuman, les privat, dan jasa penerjemah.

Kedua, karakter yang ditanamkan dan harus dimiliki oleh peserta didik adalah kreatif. Pada saat ini orang yang kreatif dapat mandiri dengan mengeluarkan gagasan terbaru, ide pikiran dari sudut keilmuan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Gagasan apa yang ada dalam pikiran dituangkan dan dipraktikkan sehingga output dari gagasan terealisasi.

Ketika mengalami kegagalan jangan patah semangat dan berputus asa. Karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Dalam memulai sesuatu, modal bukanlah yang utama tetapi niat tulus dan pikiran jernih untuk melakukannya. Jangan berpangku tangan, maju selangkah demi selangkah sehingga pintu keberhasilan akan terbuka.

Ketiga, karakter yang dimiliki oleh peserta didik adalah mandiri, kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain kemampuan bertanggung jawab, inisiatif dan percaya dengan diri sendiri. Sikap mandiri tidak datang dengan sendiri. Peserta didik perlu dilatih agar memiliki kemandirian untuk berusaha, memahami, dan menyelesaikan persoalan belajar dari diri sendiri.

Guru senantiasa mendidik siswa agar memiliki sikap kemandirian dengan memberikan persoalan dalam kegiatan belajar mengajar. Peserta didik harus berusaha bersikap kritis dalam menyelesaikan persoalan belajar karena setiap persoalan pasti ada solusinya, jangan mudah menyerah terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Setiap tugas yang diberikan oleh guru akan melatih keterampilan siswa dalam memecahkan persoalan.

Keempat, karakter yang harus ditanamkan adalah hemat. Hemat adalah sikap kehati-hatian dalam membelanjakan uang, tidak boros, dan dapat menyesuaikan kondisi keuangan dengan tepat. Sebagai pelajar atau siswa pasti mendapatkan uang saku dari orang tua. Terkadang didapatkan per hari, per minggu atau per bulan.

Uang saku yang diberikan dari orang tua adalah hak siswa. Belanjakan uang saku yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan, lakukan pencatatan pengeluaran secara sederhana. Jika uang saku lebih, niatkan untuk menabung.

Perilaku hidup hemat juga dapat diaplikasikan dengan membawa sarapan atau bekal dari rumah, atau dapat membiasakan diri sarapan pagi dari rumah menghemat penggunaan kertas sehingga tidak menimbulkan pengeluaran ayang berlipat dalam membeli buku. Jika dalam ruangan kelas terdapat penerangan, kipas angin, AC dipadamkan jika tidak digunakan.

Penguatan nilai-nilai karakter di dalam dunia pendidikan menjadi tantangan pada stakeholder pendidikan sehingga persiapan dalam menghadapi isu resesi ekonomi dapat sedini mungkin dapat diantisipasi. (*)