Semarakkan Ramadan NyalakanKebersamaan, Telkomsel Celeb On Cam Ngobrol Seru Bareng Tantri Kotak

BANGKAPOS.COM – Telkomsel kembali menggelar Celeb On Cam edisi Ramadan, kegiatan ngobrol seru dan inspiratif dengan Tantri Kotak sebagai guest star spesial di acara ini.

Program ini merupakan bentuk apresiasi Telkomsel kepada para Jurnalis Sumatera, Komunitas Film, Mahasiswa serta Pelajar TYES (Telkomsel Youth Entrepreneur Squad) di wilayah Sumatera.

Kegiatan dilakukan secara virtual, dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas pada aplikasi MAXstream di Channel DigiONE.

Dalam acara ini, Telkomsel ingin memberi kesempatan kepada masyarakat dalam menggali kreatifitas dan pemanfaatan platform digital sebagai bagian dari pembuatan konten yang saat ini banyak digemari.

Vice President Consumer Sales Area Sumatera Mulya Budiman mengatakan “Sebagai leading digital telco company, Telkomsel senantiasa mendukung perkembangan industri kreatif dengan menghadirkan beragam produk dan layanan digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan Celeb on Cam ini, kami terus berkomitmen untuk menjadikan MAXstream sebagai platform streaming Video on Demand (VOD) yang menghadirkan ragam konten hiburan digital berkualitas yang bervariasi dan positif.”

Pada acara Celeb on Cam kali ini, Telkomsel menghadirkan public figure Tantri Kotak sebagai salah satu artis multitalenta beprestasi yang sukses di Indonesia.

Secara khusus, Tantri juga banyak memberikan berbagai insight menarik dan inspiratif dalam berkarya di dunia hiburan. Sebagai seorang penyanyi rock wanita, dengan menghadirkan lagu bergenre religi “Candu dalam Rindu”, Tantri juga berkomitmen untuk selalu menghadirkan karya-karya yang positif dan menghibur di setiap kalangan masyarakat.

Dalam acara ini, Tantri Kotak juga turut menghibur para peserta yang hadir dengan lagu Hits “It's not okay to be okay” serta mengenalkan lagu barunya bergenre religi yang berjudul “Candu Dalam Rindu”.

lagu tersebut sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia melalui aplikasi Langit Musik yang dapat diunduh di Play Store (Android) dan App Store (Iphone).

Selain itu, pelanggan Telkomsel juga dapat mengaktifkan Nada Sambung Pribadi (NSP) lagu tersebut dengan cara kirim SMS ketik TTVSR untuk lagu “Candu Dalam Rindu” kirim ke 1212 dengan tarif Rp 3885/7hari.

“Ke depannya kami akan terus menggelar kegiatan yang positif dan mendukung pengembangan ekosistem digital di Indonesia, Celeb on Cam hadir secara rutin untuk menghibur masyarakat dengan kegiatan yang positif. Telkomsel berkomitmen untuk terus membuka peluang melalui kolaborasi pemanfaatan teknologi digital dalam menghadirkan ragam hiburan serta menghadirkan inovasi produk dan layanan yang menarik serta pilihan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan tayangan digital yang berkualitas,” tutup Mulya Budiman. (Rilis Telkomsel)