Prediksi Skor Feyenoord vs AS Roma di Liga Eropa, Head to Head dan Link Live Streaming Malam Ini

Laga Man City vs Feyenoord. Prediksi skor Feyenoord vs AS Roma di perempat final Liga Eropa, head to head dan link live streaming malam ini pukul 23.45 WIB.

BANGKAPOS.COM -- Feyenoord dan Roma bertemu lagi pada hari Kamis untuk leg pertama pertandingan perempat final Liga Eropa.

Pertandingan Feyenoord vs AS Roma akan berlangsung di De Kuip Stadium pada Kamis (13/4/2023) pukul 23.45 WIB.

Tim Serie A unggul dalam penentuan Liga Konferensi Eropa musim lalu.

Tuan rumah yang sedang dalam performa terbaiknya berada di jalur untuk menjadi juara Eredivisie dan berada di posisi yang tepat untuk membalas dendam.

Sejak kalah 1-0 dari pasukan Jose Mourinho di final Liga Konferensi Mei lalu, Feyenoord semakin kuat meski kehilangan pemain ke klub-klub kaya di seluruh Eropa.

Artikel ini akan membahas mengenai prediksi skor, head to head, susunan pemain dan link live streaming Feyenoord vs AS Roma.

Sejauh ini, Feyenoord dan AS Roma baru bertemua tiga kali di semua kompetisi.

Dari tiga laga tersebut AS Roma mampu menang dua kali dan satu laga lainnya berakhir imbang.

Berikut head to head tiga pertandingan terakhir Feyenoord vs AS Roma:

26-05-2022: Roma vs Feyenoord 1-0

26-02-2015: Feyenoord vs Roma 1-2

19-02-2015: Roma vs Feyenoord 1-1

Berita Tim dan Prediksi Susunan Pemain Feyenoord vs AS Roma

Akhir pekan lalu membawa keberuntungan yang beragam bagi Arne Slot, yang akan menurunkan full-back Belanda Lutsharel Geertruida pada Kamis malam.

Pemain berusia 22 tahun itu baru saja kembali dari masalah hamstring yang didapat saat debut internasionalnya melawan Prancis bulan lalu dan kemudian tampil dalam kemenangan atas RKC.