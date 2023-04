Indeks Sinar Matahari Makin Ekstrem, Ini Rekomendasi Sunscreen Murah Punya Brand Lokal!

BANGKAPOS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis informasi penting baru-baru ini. Lewat akun Instagram resminya, @infobmkg mengabarkan bahwa beberapa wilayah di Indonesia akan mengalami indeks ultraviolet sinar matahari yang tinggi.

Terdapat kategori warna skala yang menunjukkan seberapa tinggi dan berbahayanya indeks UV di wilayah tersebut.

Mulai dari skala warna hijau (0-2) dengan risiko bahaya rendah, kuning (3-5) dengan risiko bahaya sedang, oranye (6-7) dengan risiko bahaya tinggi, merah (8-10) dengan risiko bahaya sangat tinggi, hingga ungu (>11) dengan risiko bahaya sangat ekstrem.

BMKG pun menganjurkan pemakaian sunscreen atau tabir surya yang mengandung minimal SPF 30+ PA+++. Nah berikut ini Bangkapos.com merangkum 7 produk sunscreen yang bisa digunakan setiap hari dan mengandung SPF minimal rekomendasi BMKG.

1. Emina - Sun Battle

Emina Sun Battle dijual dengan harga Rp 27 ribuan ukuran 60 ml, sunscreen-lokal' title=' sunscreen lokal'> sunscreen lokal termurah yang populer dan banyak direkomendasikan untuk kegiatan harian.

Mengandung SPF 30 PA+++ dengan tekstur yang ringan dan cepat meresap, cocok untuk kamu yang memiliki aktivitas padat.

Dilengkapi Ekstrak Aloe Vera yang mampu memberikan kesegaran ekstra pada kulit dan cocok dipakai semua jenis kulit.

2. Wardah - UV Shield Essential Sunscreen Gel

Meski dijual dengan harga murah, sunscreen-lokal' title=' sunscreen lokal'> sunscreen lokal satu ini memiliki formula yang lengkap berupa Double Protection, Aloe Vera dan Pro Vit B5, dan Vitamin E

Masing-masingnya memiliki manfaat untuk perlindungan UVA dan UVB, memberikan kelembapan pada kulit, dan sebagai anti oksidan.

Teksturnya berbentuk gel yang ringan, tidak lengket, tidak memberikan efek kulit berminyak, mudah meresap dan non-comedogenic.

Mengandung SPF 30, kamu bisa dapatkan Wardah UV Shield Essential Sunscreen Gel dengan harga Rp 29 ribuan.

3. Dew It In The Morning Face Sun Stick