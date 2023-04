Jelang Lebaran, Pemkot Pangkalpinang Pastikan Stok Beras dan Daging Cukup

Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go.

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung memastikan stok beras aman untuk kebutuhan lebaran Idul fitri 2023 ini. Dipastikan, stok ini mampu mencukupi kebutuhan beras daerah. Ini berdasarkan jumlah stok beras yang ada di sejumlah gudang distributor yang ada.

Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go mengatakan, ketersediaan beras terpenuhi menjelang hari raya Lebaran 2023. Pihaknya juga telah memperkuat stok beras guna mengantisipasi kenaikan permintaan dan harga menjelang Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah.

“Untuk stok beras saat ini cukup,” kata dia kepada Bangkapos.com, Jumat (14/4/2023).

Mie Go berujar, saat ini stok beras di gudang distributor yang ada di Kota Pangkalpinang sendiri mencapai sekitar 1.400 ton. Jumlah itu masih cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat menjelang akhir bulan puasa Ramadan dan awal Lebaran. Di mana saat ini konsumsi masyarakat akan beras sendiri dinilai masih normal.

Dia sendiri tak menyebutkan secara jelas jumlah stok beras di Pangkalpinang. Jumlah stok beras tersebut baru di satu gudang, belum gudang beras lain. Mulai dari gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) dan distributor bahan pokok lain.

“Stok beras cukup, ada sekitar 1.400 ton dan mencukupi untuk dua minggu ke depan. Dipastikan aman,” jelas Mie Go.

Guna mencukupi kebutuhan sambung dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait untuk saling membantu mencukupi kebutuhan beras.

Mie Go optimistis harga beras di pasar rakyat dapat terkendali hingga Lebaran berlangsung. Pasalnya, pemerintah terus melakukan intervensi harga beras untuk mengendalikan inflasi.

Dengan ketersediaan beras yang cukup ini, berdampak terhadap harga beras yang normal. Seperti beras medium berbagai merek masih bertahan Rp11.000 per kilogram, premium bertahan stabil Rp13.000 per kilogram. Sedangkan untuk beras premium per 10 kilogram dibanderol Rp132 ribu.

Meski persediaan beras mencukupi, namun pihaknya terus melakukan pemantauan harga di pasar-pasar tradisional, untuk mencegah pedagang nakal yang menaikkan harga atau melakukan penimbunan bahan pokok.

“Secara berkelanjutan sejumlah distributor akan menyiapkan stok,” ungkapnya.

Sementara itu kata Mie Go, stok daging sapi sendiri dipastikan sangat melimpah. Stok daging yang ada mampu memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran bahkan hingga bulan Mei 2023 mendatang. Pemerintah Kota Pangkalpinang sendiri akan terus berusaha melakukan stabilisasi harga agar masyarakat dapat terbantu.

Dengan terus melakukan pemantauan, untuk memastikan stok dan harga sembako tidak naik yang akan memberatkan ekonomi masyarakat kurang mampu dalam menyambut lebaran ini.

“Untuk stok daging sapi berlebih hingga satu bulan setelah lebaran. Bukan cukup lagi,” pungkas Mie Go. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)