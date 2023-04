Ramadan Penuh Berkah, BRI Group Berbagi Sembako

BANGKAPOS.COM, BANGKA- BRI berkomitmen untuk senantiasa menjalankan tanggung jawab sosial untuk memperkuat peran BRI sebagai salah satu pilar ekonomi nasional dengan berbagai inisiatif.

Sudah menjadi tradisi setiap tahun selama bulan Ramadhan, BRI Group selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan positif yang bertujuan untuk menghormati keistimewaan bulan Ramadhan melalui berbagai kegiatan sosial serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyambut Ramadhan 1444 H/2023 M tahun ini kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama BRI Group.

Kegiatan tersebut diwujudkan dalam program “ Berbagi Bahagia Bersama BRI” dengan Berbagi Sembako, dan Santunan kepada Masyarakat yang membutuhkan di Wilayah Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Kegiatan berbagi sembako sebanyak 4.764 Paket melalui program “ Berbagi Bahagia Bersama BRI Group” disalurkan kepada panti asuhan dan masyarakat umum yang ada di lingkungan BRI Provinsi Babel.

Melalui kegiatan ini BRI memberdayakan dan mendorong produktivitas maupun perputaran usaha AgenBRILink dengan melibatkan penyediaan paket sembako oleh AgenBRILink berkoordinasi dengan RT/RW serta Kelurahan setempat untuk memastikan bantuan yang diberikan dapat tersalurkan dengan aman dan tepat sasaran.

Di samping berbagi sembako, pada momen Ramadan ini BRI seluruh Kantor Cabang di wilayah Babel juga mengadakan berbagai program dan promo yang bekerja sama dengan merchant binaan BRI.

Salah satunya adalah program Pasar Ramadhan 2023 yang diselenggarakan tanggal 01 sd 16 April 2023.

Rangkaian program ini diantaranya adalah Pasar Ramadhan Utama yang dilaksanakan oleh 3 Kantor Cabang di Babel pada 3 titik pasar dan Pasar Ramadhan Lokal yang dilaksanakan oleh 28 unit kerja supervisi Kantor Cabang Pangkal Pinang, Kantor Cabang Sungai Liat dan Kantor Cabang Tanjung Pandan di 31 titik pasar.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan Bazaar produk UMKM, produk unggulan klaster dan produk lokal setempat.

BRI juga mengadakan kerjasama dengan berbagai merchant yang menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat seperti paket buka puasa, pembelian food and beverage, home appliances, hardware, beauty, groceries dan lain sebagainya dalam bentuk diskon promo dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Gelaran ini juga menjadi ajang edukasi dan peningkatan literasi bagi pelaku UMKM dan masyarakat atas akses layanan digital perbankan melalui transaksi pembayaran non tunai baik menggunakan QRIS ataupun EDC BRI dan layanan pembayaran digital non tunai BRI.

Saat ini BRI telah bekerjasama dengan 385 Merchant EDC dan 14.303 Merchant QRIS yang tersebar diseluruh wilayah Babel dan siap melayani transaksi non tunai.

Untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri 2023 sendiri, BRI Kantor Cabang Pangkal Pinang, Kantor Cabang Sungai Liat, dan Kantor Cabang Tanjung Pandan berkomitmen untuk mempersiapkan dukungan maksimal memberikan layanan terbaik untuk nasabah dalam bertransaksi.

Persiapan-persiapan yang dilakukan BRI diantaranya :