Jelang H-3 Idul Fitri, Harga Bumbu Dapur dan Daging Sapi Mulai Melonjak di Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Memasuki H-3 jelang lebaran Idul Fitri 1444 H, suasana pasar Pangkalpinang mulai dipadati aktivitas jual beli. Terlihat para pedagang sibuk melayani satu persatu pembeli Selasa, (18/4/2023).

Pantauan Bangkapos.com memasuki H-3 lebaran ini, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Pagi Pangkalpinang dan Pasar Induk Pangkalpinang mulai melonjak naik seperti harga bumbu dapur dan daging sapi.

Harga bumbu dapur di Pasar Pangkalpinang dijual mulai dari Rp30 ribu hingga Rp36 ribu per kilogram untuk bawang merah, bawang putih Rp32ribu- Rp35 ribu, cabai rawit kecil Rp50 ribu-Rp60 ribu, cabai merah Rp48 ribu, wortel Rp12 ribu- Rp15 ribu, kentang Rp20 ribu per kilogram dan bawang bombai Rp44 ribu per kilogram.

Kenaikan yang terjadi pada komoditi bumbu dapur ini berkisar mulai dari Rp2 ribu hingga Rp20 ribu per kilogram.

"Harga bumbu dapur mendekati idul fitri saat ini memang naik, khususnya untuk cabai besar dari sebelumnya di Rp35 ribu sekarang Rp48 ribu per kilogram, sama dengan bawang bombai yang drastis naik, dari Rp26 ribu sekarang naik Rp44 ribu per kilo," ungkap Baril pedagang di Pasar Pagi Pangkalpinang, kepada Bangkapos.com, Selasa (18/4/2023).

Kata Baril, harga bumbu dapur ini diprediksi akan terus alami kenaikan harga hingga H-1 lebaran nanti.

Namun dia memastikan stok bumbu dapur yang tersedia saat ini aman. Sebab menjelang Idul Fitri pihaknya mensuplai kebutuhan bumbu dapur 3 kali lipat atau 75 persen lebih banyak dari hari biasnaya.

Diakui Baril, daya beli masyarakat sejak H-5 jelang lebaran hingga hari ini mulai ramai pembeli.

"Pasokan bumbu dapur ini kita datangkan dari Palembang dan beberapa juga ada dari pulau Jawa. Untuk stok Idul Fitri aman, memang kalau harga ini biasnaya akan terus naik hingga H-1," ucap Baril.

Sama halanya dengan bumbu dapur, harga daging sapi saat ini terpatau mulai mengalami kenaikan.

Sebelummya pada Senin (17/4/2023) harga daging sapi khas hanya Rp140 ribu dan hari ini Selasa, (18/4/2022) harga daging mulai alami kenaikan menjadi Rp145 ribu.

Pedagang menyebut harga ini akan terus berangsur naik hingga H-1 jelang Idul Fitri.

"Pembeli sudah mulai lumayan dan untuk harga memang akan terus naik hingga H-1 lebaran, tapi tidak tinggi paling hanya naik di Rp150 ribu per kilognya," ujar Parida pedagang daging sapi di Pasar Pagi.

Dia menyebut, permintaan daging sapi memang turun drastis pada hari biasanya dan berangsur meningkat menyambut lebaran.

"Kalau daging ini penjualan hari biasa sepi, paling tinggi hanya belasan kilo. Tapi kalau hari lebaran ini memang permintaan lebih tinggi biasanya diatas 20 kg," ucap Parida.

(Bangkapos.com/Sela Agsutika)