H-3 Lebaran, Penumpang di Bandara Internasional H AS Hanandjoeddin Tembus 2.765 Pax

Suasana penumpang memasuki area terminal keberangkatan di Bandara Internasional H AS Hanandjoeddin pada Rabu (19/4/2023).

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Memasuki H-3 perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 hijriah lonjakan penumpang di Bandara Internasional HAS Hanandjoeddin terus meningkat.

Berdasarkan data Tim Posko Pemantauan Angkutan Lebaran, total penumpang berjumlah 2.765 pax dengan 16 penerbangan take off dan landing pada Rabu (19/4/2023).

Jumlah tersebut dinilai paling tinggi atau puncak arus mudik lebaran di Bandara Internasional H AS Hanandjoeddin.

"Hari ini total penumpang take off dan landing berjumlah 2765 pax. Kalau kemarin itu berjumlah 2734 pax jadi beda tipis," ujar Executive General Manager PT Angkasa Pura II Cabang Bandara H AS Hanandjoeddin Khaerul Assidiqi.

Ia menjelaskan untuk pergerakan penumpang diprediksi masih tinggi hingga menjelang hari Raya Idul Fitri 1444 hijriah.

Sebab berdasarkan informasi dari pihak maskapai, seluruh penerbangan sudah full booking termasuk extra flight.

Ia menambahkan sebelumnya memang puncak arus mudik diprediksi terjadi pada tanggal 19 April 2023.

Pertimbangannya karena maskapai sudah membuka extra flight semenjak tanggal 18 April, dimulainya cuti bersama bagi pegawai dan ASN serta alasan lainnya.

Namun jika melihat pergerakan penumpang semenjak H-10, sempat terjadi lonjakan pada tanggal 15 April yaitu 2.253 pax.

"Memang kalau penumpang ini dinamis, apalagi jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya," katanya. (posbelitung.co/dede s)